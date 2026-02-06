Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
B. G.

6. 2. 2026,
11.11

turizem jahanje osel Santorini

Santorini odločil: pretežki turisti ne smejo več jahati oslov

Santorini | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Potem ko so zagovorniki pravic živali že več let opozarjali na kruto ravnanje z osli na Santoriniju, kjer je bilo turistom - tudi tistim s prekomerno telesno težo - dovoljeno jahanje oslov, je Santorini to zdaj prepovedal.

Santorini je eden najbolj znanih in turistično obleganih grških otokov, ki pa je znan tudi po strmih stopnicah, ki jih je v vročini neprijetno premagovati. Domačini to počnejo s pomočjo osličkov, kar se je pred leti uveljavilo tudi kot privlačna turistična praksa.

Kmalu se je izkazalo, da je tovrstno izrabljanje živali okrutno predvsem zaradi pretežkih turistov, kar so na Santoriniju prepoznali že pred leti. Leta 2018 so s strani grškega Ministrstva za ruralni razvoj in prehrano sprejeli regulacijo, da osli ne smejo nositi turistov, če ti tehtajo preveč. Zakon je bil uveden po večletnih opozorilih organizacij za pravice živali, veterinarjev in lokalnih aktivistov, ki so opozarjali na poškodbe oslov — predvsem obremenitve hrbtenice, vidne rane in izčrpanost zaradi ponavljajočih se voženj v hudi vročini in brez ustreznih počitkov ali vode. 

A ker se regulacija do zdaj ni dosledno upoštevala, so proti tej krutosti nastopili odločneje.

Zagovorniki pravic živali že vrsto let protestirajo proti jahanju oslov. | Foto: Guliverimage

Ne smejo nositi več kot petine svoje teže

Peticije proti obremenjevanju živali so bile dovolj glasne in so zbrale desetine tisoč podpisov, zaradi česar so oblasti izdale okrepitev pravil kot del bolj jasnih in uveljavljivih standardov.

V praksi to zdaj pomeni, da osli ne smejo nositi več kot 100 kg teže oziroma več kot petine svoje telesne mase. Osebe s prekomerno težo zato ne smejo jahati oslov, če bi njihova teža presegla ta mejnik. Poleg tega morajo biti živali zdrave, spočite in ustrezno hidrirane, poškodovani, bolni ali fizično neprimerni osli pa ne smejo delati.

Zakon torej zavezuje lastnike in skrbnike oslov, da poskrbijo za primerno nego in omejitve tovorov.

Santorini | Foto: Guliverimage

Jahanje oslov je na Santoriniju torej še vedno dovoljeno, mora pa biti v skladu s predpisi o teži in dobrih pogojih za živali. Še vedno pa se turiste spodbuja, naj razmislijo o alternativah, kot sta žičnica in peš hoja, ki sta bolj prijazni do živali in tudi hitrejši. 

turizem jahanje osel Santorini
