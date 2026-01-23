Slovenijo je lani obiskalo nekaj manj kot sedem milijonov turistov oz. 6,2 odstotka več kot leto prej in največ doslej. Ustvarili so 17,8 milijona prenočitev, kar je 5,9 odstotka več kot predlani. Med tujimi gosti je bilo največ Nemcev, sledili so Italijani in Avstrijci.

Domači gosti so lani ustvarili skoraj 4,5 milijona prenočitev oz. približno enako kot predlani, tuji pa skoraj 13,4 milijona ali osem odstotkov več, so danes sporočili z državnega statističnega urada. Tuji turisti so tako ustvarili tri četrtine vseh prenočitev, največ gosti iz Nemčije, ki so edini prispevali več kot dva milijona prenočitev oz. 15 odstotkov vseh prenočitev tujih gostov. Več kot milijon so jih ustvarili turisti iz Italije in Avstrije, sledili so gosti iz Hrvaške, Češke in Nizozemske.

Samo decembra so iz turističnih nastanitvenih obratov poročali o 376.000 prihodih turistov in skoraj 878.000 prenočitvah – prvih je bilo za devet odstotkov več kot decembra 2024, drugih pa za šest odstotkov več. Domači gosti so decembra prispevali 33 odstotkov vseh prenočitev. Njihovih prihodov je bilo nekaj več kot 111.000 ali približno toliko kot leto prej. Ustvarili so približno 290.000 prenočitev, kar je tri odstotke manj kot decembra predlani.

Največ domačih nočitev decembra v Piranu, Kranjski Gori in Podčetrtku

Največkrat so prenočili v občini Piran, kjer so ustvarili desetino vseh prenočitev v decembru, sledila sta Kranjska Gora in Podčetrtek. Skupno so v teh občinah statistiki zaznali več kot četrtino vseh domačih prenočitev. Domači turisti so v povprečju prenočili 2,6-krat. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 265.000, kar je devet odstotkov več kot decembra 2024. Tuji gosti so ustvarili nekaj manj kot 588.000 prenočitev, kar na letni ravni predstavlja 11-odstotno rast. Prispevali so 67 odstotkov vseh prenočitev.

Tuji turisti so tudi decembra lani največkrat prenočili v Ljubljani, na Bledu in v Piranu. Skupno so v teh občinah ustvarili skoraj polovico vseh tujih prenočitev. Povprečna doba bivanja tujih gostov je znašala 2,2 prenočitve. Decembra so turisti iz Italije prispevali 23 odstotkov vseh tujih prenočitev ali skoraj 138.000, kar je za 14 odstotka več kot decembra 2024. Največkrat so prenočili v Ljubljani, Piranu in Brežicah. V povprečju so ustvarili dve prenočitvi.

Na drugem mestu so bili turisti iz Hrvaške s skoraj 82.000 prenočitvami, kar je tri odstotke več kot decembra predlani. Ustvarili so 14 odstotkov tujih prenočitev, največ v Ljubljani, Kranjski Gori in Brežicah. V povprečju so tudi ti prenočili dvakrat. Sledili so turisti iz Avstrije, Nemčije, Madžarske in Srbije.

Decembra so turisti največ prenočitev ustvarili v zdraviliških občinah. Našteli so jih 235.000, kar je 27 odstotkov vseh in približno toliko kot leto prej. Delež domačih turistov v tovrstnih občinah je bil 53-odstoten. S 23 odstotki so sledile gorske občine, kjer so statistiki zabeležili devetodstotno medletno rast. Dve tretjini vseh prenočitev v teh občinah so ustvarili tuji turisti. V Ljubljani so turisti decembra ustvarili 22 odstotkov vseh prenočitev. Tradicionalno so v njej prevladovali tuji turisti, ki so decembra prispevali 93 odstotkov vseh prenočitev v prestolnici. V obmorskih občinah so našteli 12 odstotkov vseh prenočitev, razmerje med številoma domačih in tujih turistov pa je bilo skoraj izenačeno.

Domači in tuji turisti so 58 odstotkov prenočitev ustvarili v hotelih. Teh je bilo 511.300 ali za sedem odstotkov več kot predlani. Z 20 odstotki so sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše, kjer je bila rast petodstotna. Po podatkih eksperimentalne statistike Dnevni turistični utrip Slovenije je bilo največ prihodov turistov v torek, 30. decembra. Na ta dan se je v nastanitvenih obratih v Sloveniji prijavilo skoraj 30.000 gostov, kar je bila skoraj desetina vseh turističnih prihodov v zadnjem mesecu lanskega leta.