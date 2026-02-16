Ciper v primežu zgodovinske suše

Medtem ko se drugod po Evropi spopadajo s poplavami in neurji, se Ciper sooča z najhujšo sušo v zadnjih 125 letih, odkar izvajajo meritve. Zaloge v akumulacijskih jezerih so z lanskih 26 odstotkov padle na kritičnih 13,7 odstotka, kar je sprožilo alarm še pred začetkom turistične sezone, poroča The Guardian.

Ciprska vlada poziva prebivalce k zmanjšanju porabe vode za 10 odstotkov. To pomeni, da naj bi imeli vsak dan za dve minuti manj odprte pipe.

Razlog za katastrofalno stanje je v kombinaciji podnebne krize – temperature v tamkajšnji regiji rastejo 20 odstotkov hitreje od povprečja, poleg tega se je letna količina padavin od 1901 skrčila za 15 odstotkov –, ter za 300 odstotkov večje povpraševanje po vodi zaradi turizma in rasti prebivalstva.

Ciprska vlada je odobrila tudi nujni paket v višini 31 milijonov evrov za stabilizacijo razmer v času, ko so rezervoarji dosegli rekordno nizko raven, z malo možnosti, da bi se pred začetkom turistične sezone ponovno napolnili.

Hkrati načrtujejo do konca leta postavitev 14 razsoljevalnih naprav ter druge ukrepe, kot sta ponovna uporaba odpadne vode in sanacija puščajočih cevi v skoraj polovici lokalnih omrežij. Gospodinjstva bodo prejela tudi finančno podporo za naložbe v varčne pipe.

Hude posledice za kmetijstvo

Kmetje morajo porabo vode za namakanje zmanjšati za 30 odstotkov, kar povzroča socialne stiske in strah pred propadom dejavnosti.

Okoljevarstveniki oblastem očitajo, da z ukrepi prihajajo prepozno. Kritizirajo tudi nesmiselnost zelenic, bazenov in golf igrišč v tako sušnem podnebju, kot je ciprsko, ter hkrati opozarjajo na visoko porabo energije pri razsoljevanju.

Strokovnjaki s Ciprskega inštituta za hidrologijo iz Nikozije svarijo, da bi v najslabšem scenariju temperature do leta 2100 lahko narasle za 4,5 stopinje Celzija, ne za 1,5 ali dve stopinji, kar bi vodilo v popoln kolaps kmetijstva in množične migracije.