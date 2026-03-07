Eksplozije v Dubaju, z nebotičnika se vije dim #vŽivo

Združeni arabski emirati so danes sporočili, da so tarča novih napadov z droni in raketami iz Irana. V Dubaju je po poročanju tujih tiskovnih agencij mogoče slišati eksplozije, zaokrožil pa je tudi videoposnetek enega od nebotičnikov, s katerega se vije dim. Pred tem so Združeni arabski emirati sporočili, da je njihova protizračna obramba davi po krajevnem času prestregla 15 raket in 119 brezpilotnih letal.

Pregled odmevnejših novic dneva:



18.49 Združeni arabski emirati tarča novih napadov z droni in raketami

Združeni arabski emirati so danes sporočili, da so tarča novih napadov z droni in raketami iz Irana. V Dubaju je po poročanju tujih tiskovnih agencij slišati eksplozije.

"Zračna obramba Združenih arabskih emiratov trenutno odgovarja na rakete in drone iz Irana," je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za obrambo. Dodalo je, da so eksplozije, ki jih je slišati na območju, posledica tega, da sistemi zračne obrambe prestrezajo drone in rakete.

V Dubaju je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP slišati eksplozije.

🇦🇪🇮🇷⚡️ — Smoke can be seen rising from a high-rise building in the Dubai Marina following reports of explosions. pic.twitter.com/7fmG63R90v — Awais 🐺 (@awais4226) March 7, 2026

Pred tem so Združeni arabski emirati sporočili, da je njihova protizračna obramba davi po krajevnem času prestregla 15 raket in 119 brezpilotnih letal. Na videoposnetku pa je videti, kako eden od izstrelkov pade na letališče v Dubaju, najprometnejše letališče na svetu za mednarodni promet.

Predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohamed bin Zajed Al Nahjan je danes v nagovoru, ki ga je prenašala televizija, poudaril, da bo država iz vojne na Bližnjem vzhodu izšla močnejša.

"Združeni arabski emirati imajo debelo kožo in grenko meso, nismo lahek plen," pa je sporočil nasprotnikom. Potrdil je tudi svojo zavezanost, da bo branil državo in njene prebivalce.

12.45 Izrael napadel položaje Hezbolaha na jugu in vzhodu Libanona

Izraelska vojska je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila, da je "izvedla dodaten val napadov na Hezbolahove raketomete, skladišča orožja in dodatno vojaško infrastrukturo na več območjih v južnem Libanonu". Ob tem Izrael trdi, da je zadel tudi poveljstva Hezbolaha v južnem Libanonu, pri čemer ni sporočil števila domnevno ubitih pripadnikov oborožene skupine.

Hezbolah je danes sporočil, da je v mestu na vzhodu Libanona prestregel skupino štirih izraelskih vojakov, ki so ponoči vstopili v državo s helikopterjem iz Sirije. Po izkrcanju na manjšem pokopališču so se v mestu Nabi Sheet spopadli s Hezbolahovimi borci, nato so bili izraelski vojaki prisiljeni v umik. Izraelska vojska navedb Hezbolaha še ni komentirala.

Kot navaja AFP, ni jasno, kaj so izraelski vojaki vzeli s pokopališča, a poroča, da je pokopališče v lasti družine, ki je povezana z zajetjem pripadnika izraelskih zračnih sil pred štiridesetimi leti. Obstajajo domneve, da je umrl, njegovih posmrtnih ostankov pa nikoli niso prepeljali v Izrael.

Vzhod Libanona je bil v petek sicer tarča obsežnega izraelskega obstreljevanja, pri čemer je Izrael samo mesto Nabi Sheet napadel 13-krat. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v napadih ubitih 16 ljudi, še 35 je bilo ranjenih.

Odposlanka ZN za Libanon Jeanine Hennis-Plasschaert je danes pozvala Libanon in Izrael k pogovorom o končanju spopadov med izraelsko vojsko in Hezbolahom. "Razmere so slabe in se lahko še poslabšajo," je opozorila.

Izrael je pred dnevi sprožil ofenzivo na Libanon po napadih Hezbolaha, ki jih je ta upravičil z maščevanjem za izraelsko-ameriške napade na Iran, v katerih je bil med drugim ubit vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej.

12.35 Trump: Iran je hudo poražen

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je bil Iran hudo poražen, in trdi, da je bil Teheran prisiljen popustiti pod pritiskom ameriških in izraelskih napadov.

Ob opravičilu Irana, da ne bo več napadal svojih sosednjih držav v regiji, Trump meni, da je bila ta obljuba "dana le zaradi nenehnih ameriških in izraelskih napadov." Dodal je, da je Iran že v preteklosti poskušal prevzeti nadzor nad Bližnjim vzhodom, a da so ga zdaj, kot trdi, sosednje države prvič v njegovi zgodovini premagale.

"Nasilnež je postal poraženec regije," je v objavi še zapisal ameriški predsednik in zagrozil z novimi silovitimi napadi, tudi z dodatnimi tarčami, ki prej niso bile na seznamu ciljev.

"Zaradi iranskega neprimernega vedenja resno razmišljamo o popolnem uničenju določenih območij in skupin, ki jih prej nismo obravnavali kot tarče," je zapisal Trump.

#BREAKING: US President Donald Trump says that Iran "has apologized and surrendered to its Middle East neighbors... because of the relentless US and Israeli attack" - Statement



"Iran is no longer the 'bully of the Middle East,' they are, instead, 'THE LOSER OF THE MIDDLE EAST,'"… pic.twitter.com/kHUrfdziXw — The New Region (@thenewregion) March 7, 2026

11.01 Iranci blizu Hormuške ožine zadeli naftni tanker

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je v soboto sporočil, da je dron zadel naftni tanker v Perzijskem zalivu blizu Hormuške ožine, potem ko je plovilo prezrlo opozorila mornarice IRGC, poroča tiskovna agencija Tasnim. Več pa v spodnjem prispevku:

10.45 Iran in Izrael z novimi medsebojnimi napadi

Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla nove obsežne napade na "infrastrukturo iranskega režima" v prestolnici Teheran in osrednjem delu države. V nizu napadov na iranske vojaške objekte, izstrelitvene rampe za rakete in druge cilje je po njenih navedbah sodelovalo več kot 80 lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah izraelske vojske so izraelska letala napadla vojaško akademijo iranske revolucionarne garde, ki ga Iran po trditvah Izraela uporablja za vojaške operacije. Drugi cilji so vključevali podzemni poveljniški center in skladišče raket, je v izjavi za javnost, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, še navedla izraelska vojska.

Iranska televizija je poročala o močnih eksplozijah v več delih prestolnice. Pri tem ni navedla, za katere dele mesta gre, poroča AFP.

V izraelskih in ameriških napadih v osrednjem delu Irana je bilo po navedbah lokalnih oblasti danes ubitih najmanj osem ljudi. V mestu Isfahan ter okrožjih Lendžan in Borhar je bilo v napadih močno poškodovanih tudi več kot 80 hiš, podatke lokalnih oblasti še navaja AFP.

Po navedbah vojske je Izrael kasneje nato začel nov val napadov na iranski mesti Teheran in Isfahan. "Izraelske obrambne sile so začele z novim valom napadov na infrastrukturo iranskega režima terorja v Teheranu in Isfahanu," je po poročanju AFP v sporočilu zapisala vojska.

Iranska vojska pa je danes sporočila, da je njena mornarica sprožila val napadov z droni na Izrael ter ameriške baze v Združenih arabskih emiratih in Kuvajtu. Med cilji, ki jih je vojska omenila v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija IRNA, so oporišče Al Minhad v Združenih arabskih emiratih, še ena baza v Kuvajtu ter strateška infrastruktura v Izraelu.

Kot je sporočila iranska revolucionarna garda, je Iran danes zadel tudi naftni tanker v Perzijskem zalivu. "Danes zjutraj je brezpilotni letalnik zadel naftni tanker Prima, potem ko je ta kljub večkratnim opozorilom pomorskih sil iranske revolucionarne garde o prepovedi plovbe in nevarnih razmerah v Hormuški ožini nadaljeval plovbo," so zapisali v izjavi, ki jo je po poročanju AFP povzela iranska tiskovna agencija Tasnim News Agency.

10.00 Oglasil se je iranski predsednik

Iranska državna televizija je v soboto zjutraj predvajala video sporočilo iranskega predsednika Masuda Pezeškiana. Opravičil se je sosednjim državam v regiji in napovedal novo odločitev, ki bo usmerjala iranske oborožene sile.

"Menim, da se je treba opravičiti sosednjim državam, ki so bile napadene," je dejal. "Ne nameravamo napadati sosednjih držav," je dejal Pezeškian in pozval k regionalnemu sodelovanju za "vzpostavitev miru in spokoja".

Dodal je, da so oborožene sile prejele novo navodilo: "Od zdaj naprej ne napadajte sosednjih držav, razen če one napadejo prve."

Masud Pezeškian Foto: Guliverimage

"Tisti, ki razmišljajo o tem, da bi izkoristili ta trenutek za napad na Iran, ne smejo postati lutke imperializma," je še dejal predsednik in dodal, da podpora Izraelu ali ZDA "ni pot do časti in svobode," poroča BBC.

9.18 Zaradi eksplozij zaprli letališče v Dubaju

Letališče v Dubaju, najprometnejše letališče na svetu za mednarodni promet, je danes sporočilo, da začasno prekinja vse dejavnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za to so se odločili, potem ko so nad letališčem prestregli več raket.

9.00 ZDA odobrile novo prodajo orožja Izraelu

Ameriška vlada je odobrila novo prodajo orožja Izraelu v vrednosti 151 milijonov dolarjev, ki zajema 12 tisoč težkih bomb, je v petek sporočil State Department. Ameriški predsednik Trump pa je na družbenem omrežju Truth Social objavil, da je največje proizvajalce obrambne opreme v ZDA prepričal v štirikratno povečanje proizvodnje.

"Predlagana prodaja bo izboljšala sposobnost Izraela, da se spopade s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami, okrepila njegovo obrambo domovine in delovala kot odvračalni dejavnik regionalnih groženj," je sredi ameriško-izraelske vojne proti Iranu sporočil State Department. Trump pa je sporočil, da je največje proizvajalce obrambne opreme v ZDA prepričal v štirikratno povečanje proizvodnje. Za katero orožje gre, ni navedel. Je pa dodal, da je povečal naročila tudi za bolj osnovno strelivo, ki ga uporabljajo v Iranu in so ga nedavno uporabili v Venezueli.

Ameriški mediji so pred dnevi poročali, da bi lahko ZDA in zaveznikom kmalu zmanjkalo prestreznih raket za obrambo pred iranskimi raketami in droni. Trump je te navedbe zavrnil in zagotovil, da imajo toliko orožja, da so vojne lahko neskončne.

Trump je v petek na dogodku v Beli hiši o univerzitetnem športu zatrdil, da jim gre v Iranu zelo dobro. "Na lestvici od ena do deset bi naše vojaške akcije ocenil z od 12 do 15," je dejal po poročanju ameriške televizije ABC.

O napadih na svojo državo je v petek na sedežu ZN ponovno spregovoril iranski veleposlanik Amir Said Iravani, ki je ZDA in Izrael obtožil, da namerno napadata civiliste in civilno infrastrukturo po vsej državi, vključno z gosto naseljenimi stanovanjskimi območji. "Ta dejanja predstavljajo jasne vojne zločine in zločine proti človeštvu," je povedal novinarjem v New Yorku in dodal, da Iran ne želi vojne ali eskalacije, vendar bo sprejel vse ukrepe za samoobrambo.

Trumpove izjave, da želi sodelovati pri izbiri naslednika ubitega ajatole Alija Hameneja, pa je označil za jasno kršitev načela nevmešavanja v notranje zadeve držav, ki je zapisano v Ustanovni listini ZN.

7.00 Savdska Arabija sestrelila 16 brezpilotnih letal blizu naftnega polja

Savdska Arabija je v zgodnjih sobotnih jutranjih urah prestregla in uničila 16 brezpilotnih letal, ki so letela proti enemu največjih naftnih polj na Bližnjem vzhodu, Shaybahu, so na platformi X sporočili iz obrambnega ministrstva te države. Podrobnosti o izvoru dronov niso navedli.

Naftno polje Shaybah, ki se nahaja v odročni puščavi Empty Quarter, redko poseljenem območju, proizvede približno milijon sodčkov nafte na dan, so sporočili iz savdske državne naftne družbe Aramco, ki upravlja polje.

Leta 2019 sta bila Shaybah in drugi naftni objekti v Savdski Arabiji tarča večjih napadov brezpilotnih letal jemenskih upornikov Hutijev. Napad je nato povzročil požar v obratu za predelavo zemeljskega plina Shaybah, vendar ni bilo poškodovanih ali motenj v proizvodnji nafte.

Savdske sile so uničile tudi dve balistični raketi, ki sta bili usmerjeni proti letalski bazi Princ Sultan, so še sporočili z obrambnega ministrstva.

6.30 Eksplozije in požar na letališču v Teheranu

Po obsežnem valu novih izraelskih napadov je iranska poluradna tiskovna agencija Mehr v zgodnjih jutranjih urah sobote objavila posnetek, ki prikazuje škodo v Teheranu, med drugim tudi na mestnem letališču Mehrabad.

"Po izraelskih napadih sta bila prizadeta zahodni del Teherana in letališče Mehrabad. V napadih so poškodovali tudi avtocesto ajatole Saeedija," piše v videoposnetku, medtem ko se ljudje zbirajo okoli velike luknje na cesti.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

Video showing strikes earlier tonight against Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran, with strikes by Israel and/or the United States targeting civil infrastructure and aircraft at the airport, including at least one Boeing 747. pic.twitter.com/m836Kalzbw — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

Na posnetku je videti tudi temen dim, ki se v daljavi dviga nad Teheranom in naj bi označeval mesta napadov.

6.00 Putin se je pogovarjal z iranskim predsednikom

Ruski predsednik Vladimir Putin je med telefonskim pogovorom izrazil sožalje zaradi atentata na iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneija, člane njegove družine, predstavnike vojaškega in političnega vodstva države ter zaradi številnih civilnih žrtev, ki so posledica ameriško-izraelskega napada na Iran.

Ponovil je načelno stališče Rusije, da se morajo spopadi prenehati takoj in pozval k političnim in diplomatskim prizadevanjem za rešitev konflikta, so še sporočili iz Kremlja. Putin je tudi opozoril, da je glede razmer v stalnem stiku z voditelji držav Sveta za sodelovanje v Zalivu, poroča RIA Novosti.

Vladimir Putin Foto: Reuters

Iranski predsednik Masud Pezeškian se je zahvalil Rusiji za podporo med krizo. Izrazil je hvaležnost za "solidarnost z iranskim ljudstvom, ki brani suverenost in neodvisnost svoje domovine". Pezeškian je zagotovil tudi podrobne informacije o dogajanju ob nenehnem zaostrovanju v regiji.