Avtor:
J. L.

Petek,
6. 3. 2026,
13.30

Osveženo pred

5 minut

Med vojno z Iranom so v Ovalni pisarni molili za Trumpa, odzivi so burni #video

Avtor:
J. L.

Posnetek iz Bele hiše, na katerem skupina evangelijskih pastorjev in konservativnih verskih voditeljev moli za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v ZDA in širom sveta hitro postal politična tema. Nastal je v Ovalni pisarni, v času vojne z Iranom, prav zato pa ni ostal le verski trenutek, temveč se je skoraj takoj spremenil v simbolni prizor Trumpovega predsedovanja.

Posnetek iz Bele hiše je v nekaj urah zaokrožil po ameriških medijih in družbenih omrežjih. V Ovalni pisarni je skupina evangelijskih pastorjev in konservativnih verskih voditeljev obkrožila Donalda Trumpa ter med vojno z Iranom molila zanj.

Prizor ni odmeval le zaradi Trumpa, ampak tudi zaradi trenutka, v katerem je nastal. Molitev v Ovalni pisarni sredi vojne je hitro dobila političen pomen.

Za Trumpove podpornike gre za dokaz, da predsednik v času krize išče duhovno oporo. Kritiki pa opozarjajo, da takšni prizori brišejo mejo med vero, državno oblastjo in vojaško politiko.

Trump sedi, okoli njega pastorji polagajo roke

Na posnetku Trump sedi za mizo v Ovalni pisarni, okoli njega pa stojijo pastorji in verski voditelji. Nekateri nanj polagajo roke, kar je v evangelijskih krogih običajna oblika molitve za zaščito, modrost in vodstvo.

Posnetek je v javnost prišel prek Trumpove pomočnice Margo Martin, nato pa so ga povzeli večji ameriški in tuji mediji. Prav zaradi močne simbolike prostora je prizor hitro postal veliko več kot le verski trenutek.

Kaj so v resnici molili

Po javno dostopnih povzetkih je med najbolj pogosto omenjenimi deli molitve tisti, ki ga pripisujejo pastorju Gregu Laurieju. Ta je molil za Trumpa, za njegovo zaščito in za ameriške vojake v zahtevnih časih.

Donald Trump | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Iz doslej dostopnih povzetkov je precej bolj jasno potrjeno, da so molili za predsednika, za njegovo zaščito in za ameriške enote, manj neposredno pa, da bi bila izrečena dobesedna molitev za ameriško zmago nad Iranom.

Ta podrobnost je pomembna, ker se prav na njej lomi del političnih interpretacij. Eni v prizoru vidijo molitev za vodstvo države v času vojne, drugi pa simbolno podporo vojaškemu posredovanju.

Trump in konservativni evangelijski krogi ostajajo tesno povezani

Dogodek je še enkrat pokazal, kako pomembni za Trumpa ostajajo konservativni evangelijski krogi v ZDA. Gre za del volilnega telesa, ki mu že dolgo stoji zelo trdno ob strani.

Zato posnetek ni pomemben le zaradi vojne z Iranom, ampak tudi zaradi notranjepolitičnega sporočila. Takšne podobe utrjujejo zavezništvo med Trumpom in konservativnimi verskimi krogi, ki imajo velik vpliv v delu republikanske baze.

Po poročilih je bil med navzočimi Greg Laurie, v nekaterih povzetkih pa se omenjajo tudi Robert Jeffress, Samuel Rodriguez, David Barton in Tom Mullins. Popoln uradni seznam vseh navzočih ni bil objavljen.

