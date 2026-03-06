Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

letala evakuacija Vojna v Iranu

Petek, 6. 3. 2026, 9.25

29 minut

Slovenec o 34 urah brez toplega obroka, Sajovic: Rešujemo jih z nevarnega območja #video

Avtor:
P. P.

FlyDubai potniki letalo | Skupno so do zdaj s petimi poleti s kriznega območja v domovino prepeljali 732 slovenskih državljank in državljanov. | Foto Guliverimage

Skupno so do zdaj s petimi poleti s kriznega območja v domovino prepeljali 732 slovenskih državljank in državljanov.

Foto: Guliverimage

Na družbenih omrežjih zgražanje povzroča posnetek slovenskega potnika, ki se po pristanku v Sloveniji pritožuje, ker na poti 34 ur ni imel toplega obroka, ampak samo sendviče. Da gre pri kritikah, ki jih zasledimo na družabnih omrežjih, prej za izjemo kot pravilo, pravi obrambni minister Borut Sajovic, saj je po njegovih besedah večina potnikov srečna, da so spet z najdražjimi. Skupno so do zdaj s petimi poleti s kriznega območja v domovino prepeljali 732 slovenskih državljank in državljanov, danes je predvidenih še več prihodov.

Na družbenih omrežjih je val ogorčenja vzbudil posnetek evakuiranega potnika z Brnika, ki je za Televizijo Slovenija potožil, da na poti 34 ur ni imel toplega obroka, ampak samo sendviče in da so morali med potjo iz Dubaja v omanski Maskat, kamor so jih prepeljali z avtobusi, štiri ure čakati na carini.

Obrambni minister Borut Sajovic je v oddaji 24 ur zvečer povedal, da razume čustvene odzive ljudi, ki jih je na dopustu ujela stiska in kriza vojne. "Moram reči, da so bili številni nasmejani in zadovoljni, nekaj pa je bilo takih, ki so uspešno, hitro in učinkovito evakuacijo zamešali s političnim prepričanjem, kar pa je slabo."

Obrambni minister Borut Sajovic pravi, da niso organizirali povratnih poletov z dopusta, ampak izjemno evakuacijo. | Foto: STA Obrambni minister Borut Sajovic pravi, da niso organizirali povratnih poletov z dopusta, ampak izjemno evakuacijo. Foto: STA Poudaril je, da je organizacija prevozov stekla hitro, saj je vlada že v ponedeljek naznanila dva čarterska poleta. "Mi pomagamo pri organizaciji. Predsednik vlade, zunanje ministrstvo in služba predstavništva v Abu Dabiju so bili hitri in učinkoviti. Dokler je bila zračna zapora, niso smeli in mogli poleteti, kljub temu da smo rezervirali in naročili letala."

Sajovic pravi, da so kljub hitremu ukrepanju vlade nastale čudne razmere, na eni strani jezni potniki zaradi komunikacije, na drugi strani državljani, ki so jezni zaradi jeznih potnikov. "Ne gre za prihod z dopusta, gre za izjemno evakuacijo, pomoč države, roko ljudem, da se jih reši z nevarnega območja," na kritike odgovarja minister, ki zagotavlja, da bodo kakšno napako, ki so jo storili v zapletenih postopkih evakuacije, v prihodnje odpravili.

letala evakuacija Vojna v Iranu
