Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
6. 3. 2026,
7.09

Osveženo pred

0 minut

Petek, 6. 3. 2026, 7.09

0 minut

ZDA in Venezuela obnovile diplomatske odnose

Avtorji:
Na. R., STA

Delcy Rodriguez, začasna predsednica, Venezuela; Doug Burgum, ameriški minister za notranje zadeve, ZDA | Burgum je ob koncu dvodnevnega obiska dejal, da je do zdaj več deset ameriških podjetij izrazilo zanimanje za vlaganje v Venezuelo, vlada predsednice Rodriguez pa naj bi jim zagotovila ustrezne varnostne pogoje, poročajo tuje tiskovne agencije. Na fotografiji Burgum v družbi začasne predsednice Venezuele Delcy Rodriguez. | Foto Reuters

Burgum je ob koncu dvodnevnega obiska dejal, da je do zdaj več deset ameriških podjetij izrazilo zanimanje za vlaganje v Venezuelo, vlada predsednice Rodriguez pa naj bi jim zagotovila ustrezne varnostne pogoje, poročajo tuje tiskovne agencije. Na fotografiji Burgum v družbi začasne predsednice Venezuele Delcy Rodriguez.

Foto: Reuters

ZDA in Venezuela so v četrtek obnovile diplomatske odnose, sta potrdila tako State Department kot venezuelska vlada. Poteza sledi obisku ameriškega ministra za notranje zadeve Douga Burguma v Caracasu, kjer je dobil zagotovila glede dostopa do venezuelskih naravnih virov in njihovega izkoriščanja.

"Ta korak bo olajšal naša skupna prizadevanja za spodbujanje stabilnosti, podporo gospodarskemu okrevanju in napredovanju politične sprave v Venezueli. Naše prizadevanje je usmerjeno v pomoč venezuelskemu ljudstvu, da napreduje skozi postopni proces, ki ustvarja pogoje za miren prehod k demokratično izvoljeni vladi," je sporočil State Department.

Doug Burgum, ameriški minister za notranje zadeve | Foto: Reuters

Državi sta diplomatske odnose prekinili leta 2019 v času prve vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Konec januarja je začasna veleposlanica ZDA Laura Dogu prispela v Caracas s ciljem ponovnega odprtja ameriške misije v Venezueli. Nekaj dni kasneje je vlada tamkajšnje začasne predsednice Delcy Rodriguez imenovala Felixa Plasencia za svojega diplomatskega predstavnika v ZDA.

Burgum je sicer po ministru za energijo Chrisu Wrightu drugi visoki ameriški uradnik, ki je obiskal Caracas od ameriškega posredovanja v Venezueli 3. januarja in zajetja predsednika Nicolasa Madura. Od takrat Trumpova administracija prek vlade Delcy Rodriguez dejansko vodi državo, ki je poleg nafte bogata tudi z rudninami, kot so zlato in diamanti, pa tudi z boksitom in drugimi redkimi surovinami, ki se med drugim uporabljajo za proizvodnjo računalnikov in mobilnih telefonov.

diplomati sodelovanje ljudje razvoj države napredek ZDA Venezuela
