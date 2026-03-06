ZDA in Venezuela obnovile diplomatske odnose

ZDA in Venezuela so v četrtek obnovile diplomatske odnose, sta potrdila tako State Department kot venezuelska vlada. Poteza sledi obisku ameriškega ministra za notranje zadeve Douga Burguma v Caracasu, kjer je dobil zagotovila glede dostopa do venezuelskih naravnih virov in njihovega izkoriščanja.

"Ta korak bo olajšal naša skupna prizadevanja za spodbujanje stabilnosti, podporo gospodarskemu okrevanju in napredovanju politične sprave v Venezueli. Naše prizadevanje je usmerjeno v pomoč venezuelskemu ljudstvu, da napreduje skozi postopni proces, ki ustvarja pogoje za miren prehod k demokratično izvoljeni vladi," je sporočil State Department.

Doug Burgum, ameriški minister za notranje zadeve Foto: Reuters

Državi sta diplomatske odnose prekinili leta 2019 v času prve vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Konec januarja je začasna veleposlanica ZDA Laura Dogu prispela v Caracas s ciljem ponovnega odprtja ameriške misije v Venezueli. Nekaj dni kasneje je vlada tamkajšnje začasne predsednice Delcy Rodriguez imenovala Felixa Plasencia za svojega diplomatskega predstavnika v ZDA.

Burgum je sicer po ministru za energijo Chrisu Wrightu drugi visoki ameriški uradnik, ki je obiskal Caracas od ameriškega posredovanja v Venezueli 3. januarja in zajetja predsednika Nicolasa Madura. Od takrat Trumpova administracija prek vlade Delcy Rodriguez dejansko vodi državo, ki je poleg nafte bogata tudi z rudninami, kot so zlato in diamanti, pa tudi z boksitom in drugimi redkimi surovinami, ki se med drugim uporabljajo za proizvodnjo računalnikov in mobilnih telefonov.