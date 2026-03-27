Na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja se po pestri noči in dopoldnevu vremenske razmere počasi umirjajo. Trenutno sneži še na Kočevskem in v Beli krajini. Promet za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, je na cestah Soteska–Črnomelj in Novo mesto–Metlika sproščen.

Še vedno pa sta za promet zaprti cesti Borovec–Dragarji in Zgornji Čačič–Osilnica, je razvidno s spletne strani prometnoinformacijskega centra.

Ker je sneg težek, so imeli v družbi CGP, ki kot koncesionar skrbi za vzdrževanje državnih in nekaterih občinskih cest v jugovzhodni Sloveniji, Posavju, Zasavju in delu Notranjske, ponoči in dopoldne kar nekaj intervencij zaradi podrtih dreves, ki so padla na cesto.

Po trenutni vremenski napovedi naj bi padavine popoldne povsod prenehale.