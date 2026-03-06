Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
6. 3. 2026,
10.59

Osveženo pred

10 minut

Thermometer Blue 0,17

Petek, 6. 3. 2026, 10.59

10 minut

Američani v iranskih napadih utrpeli že blizu dve milijardi evrov škode

Avtor:
Na. R.

ameriška letalska baza Ali Al Salem | Infografika izpostavlja, da so iranski napadi prizadeli predvsem ključne radarske in komunikacijske sisteme za zgodnje opozarjanje ter protiraketno obrambo, poleg tega pa tudi vojaško letalsko opremo. Na fotografiji je letalsko vojaško oporišče Ali Al Salem v Kuvajtu. | Foto Reuters

Infografika izpostavlja, da so iranski napadi prizadeli predvsem ključne radarske in komunikacijske sisteme za zgodnje opozarjanje ter protiraketno obrambo, poleg tega pa tudi vojaško letalsko opremo. Na fotografiji je letalsko vojaško oporišče Ali Al Salem v Kuvajtu.

Foto: Reuters

Pri turški tiskovni agenciji Anadolu Ajansı so pripravili izračun skupnih finančnih izgub Združenih držav Amerike v iranskih napadih, ki po njihovi oceni znašajo že 1,9 milijarde dolarjev (1,64 milijarde evrov).

Infografika, ki so jo v Ankari ustvarili 6. marca 2026, prikazuje poškodovane ameriške objekte na Bližnjem vzhodu v luči stopnjevanja napetosti med Združenimi državami Amerike, Izraelom in Iranom. 

Zemljevid prikazuje označena ameriška vojaška oporišča, diplomatska predstavništva in obveščevalne objekte v Iraku, Kuvajtu, Bahrajnu, Katarju, Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji.

Na zemljevidu so označena ključna ameriška vojaška oporišča, med drugim oporišče Erbil v Iraku, letalsko vojaško oporišče Ali Al Salem in oporišče ameriške vojske Arifjan v Kuvajtu, kjer naj bi bilo ubitih šest ameriških vojakov. Na zemljevidu so še letalsko oporišče Al Udeid v Katarju, kjer je nameščen tudi zgodnji opozorilni radarski sistem AN/FPS-132. Prikazana sta tudi oporišče Al Ruwais v Združenih arabskih emiratih in sedež ameriške 5. flote v Bahrajnu.

Poleg vojaških objektov so na infografiki označene ameriške diplomatske in strateške lokacije, kot so ameriško veleposlaništvo v Kuvajtu, ameriško veleposlaništvo v Riadu v Savdski Arabiji, generalni konzulat ZDA v Dubaju ter pristanišče Jebel Ali v Dubaju, ki je pomembna logistična točka za ameriške sile v regiji.

Radarski sistem v Katarju

Največja škoda naj bi nastala v Katarju v letalskem oporišču Al Udeid, kjer naj bi bil poškodovan radarski sistem AN/FPS-132, ki je namenjen zgodnjemu opozarjanju in zaznavanju balističnih izstrelkov na zelo velikih razdaljah. Vrednost sistema je ocenjena na približno 1,1 milijarde dolarjev (950 milijonov evrov), kar predstavlja največji delež skupnih izgub.

AN/FPS-132 | Foto: Guliverimage AN/FPS-132 Foto: Guliverimage

Protiraketni radar v Združenih arabskih emiratih

Drugi večji primer je v Združenih arabskih emiratih, v kraju Al Ruwais, kjer naj bi prizadeli radarski sistem AN/TPY-2, ki je del ameriškega protiraketnega obrambnega sistema THAAD. Ta radar je namenjen zaznavanju in sledenju balističnim raketam ter podpira sisteme za njihovo prestrezanje. Ocenjena škoda v tem primeru znaša približno 500 milijonov dolarjev (430 milijonov evrov).

Uničena vojaška letala v Kuvajtu

Infografika navaja tudi izgubo vojaške letalske opreme v Kuvajtu, kjer naj bi bili uničeni ali poškodovani trije lovci F-15E strike eagle. Gre za večnamenska bojna letala ameriških zračnih sil, namenjena napadom na kopenske cilje in zračni podpori. Ocenjena vrednost teh izgub znaša približno 282 milijonov dolarjev (242 milijonov evrov).

F-15E Strike Eagle | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Poškodovani komunikacijski sistemi v Bahrajnu

Najmanjši delež prikazane škode naj bi bil po oceni Turkov v Bahrajnu, kjer naj bi bila v objektu oporišča ameriške mornarice NSA Bahrain poškodovana dva komunikacijska terminala AN/GSC-52B MET. Sisteme uporabljajo za satelitsko komunikacijo in prenos vojaških ter obveščevalnih podatkov. Ocenjena škoda je približno 20 milijonov dolarjev (17 milijonov evrov).

