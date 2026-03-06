Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Petek,
6. 3. 2026,
8.12

Osveženo pred

36 minut

Petek, 6. 3. 2026, 8.12

36 minut

Prispelo peto letalo: toliko Slovencev so že evakuirali

Avtorji:
P. P., STA

FlyDubai potniki letalo | Predvidoma ob 13.15 bo pristalo še eno letalo iz Dubaja. | Foto Guliverimage

Predvidoma ob 13.15 bo pristalo še eno letalo iz Dubaja.

Foto: Guliverimage

Na brniškem letališču je danes pristalo peto letalo s slovenskimi državljani, ki so po sobotnem napadu ZDA in Izraela na Iran in posledične zaostritve varnostnih razmer obtičali v državah Bližnjega vzhoda. Letalo je prispelo iz Dubaja, na njem je bilo 149 potnikov. Drugo letalo iz Dubaja bo prispelo popoldne, piše na spletni strani letališča.

Skupno je bilo do zdaj s petimi poleti s kriznega območja v domovino prepeljanih 732 slovenskih državljank in državljanov, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Dodali so, da si vlada in pristojne službe še naprej prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.

Ob 13.15 pričakujejo še eno letalo

Prvo letalo s slovenskimi potniki je v sredo zvečer na brniškem letališču prispelo iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. V četrtek sta nato pristali dve letali družbe FlyDubai, ki sta prileteli iz Dubaja, pa tudi drugo letalo iz Maskata.

Potem ko je danes na letališču Jožeta Pučnika pristalo že peto letalo z evakuiranimi Slovenci, bo ob predvidoma 13.15 pristalo še eno letalo iz Dubaja. Na njem naj bi bilo po navedbah virov blizu vlade okoli 150 potnikov.

Danes še en polet iz Maskata, kasneje tudi iz Riada

Ob tem je za danes predviden še en polet iz Maskata. Z njim naj bi poletelo okrog 80 slovenskih državljanov, so v četrtek še povedali viri. V prihodnjih dneh je načrtovan tudi let iz Riada.

Vlada si prizadeva, da bi vsem državljanom, ki so ujeti na Bližnjem vzhodu, varno vrnitev domov omogočili do konca tedna, je v četrtek povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

