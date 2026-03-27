Lakersi se vračajo domov, a jih skrbi stanje Luke Dončića

Po seriji šestih zaporednih gostovanj se košarkarji Los Angeles Lakers v noči na soboto vračajo v Crypto.com Areno. Jezerniki bodo na domačem parketu gostili Brooklyn Nets, skrbi pa povzroča stanje Luke Dončića. Nastop slovenskega košarkarskega asa je pod vprašajem.

Čeprav je moral J. J. Redick načrt za gostovanje pri Indiani pripraviti brez Marcusa Smarta, DeAndreja Aytona, Ruija Hachimure in Adouja Thieroja, so Los Angeles Lakersi brez večjih težav opravili s skromnimi Pacersi.

Glavni razlog za to je bil znova Luka Dončić, ki je bil s 43 točkami prvi strelec tekme. Za njim je izjemna serija gostovanj, v kateri je s soigralci dobil dva ključna dvoboja s Houstonom, edini poraz pa je utrpel proti Detroitu, vodilni ekipi vzhodne konference, ki je slavila s tremi točkami razlike.

Serija šestih gostovanj pa je terjala svoj davek. To je razvidno že s seznama odsotnih na zadnji tekmi Lakersov, očitno pa je postalo, da je po številnih norih predstavah vse bolj izčrpan tudi Dončić.

Na občasno šepanje slovenskega zvezdnika že nekaj časa opozarjajo ameriški komentatorji in nekajdnevni premor se zdi za Dončića le še vprašanje časa. Prav lahko se zgodi, da bo 27-letnik izpustil že nocojšnjo tekmo z Brooklynom, saj se je znašel na seznamu košarkarjev, pri katerih je nastop postavljen pod vprašaj.

DeAndre Ayton se vrača v kader Lakersov. Foto: Reuters Razlog? Bolečine v stegenski mišici. Zdi se, da v zaključku rednega dela sezone ne bo primernejšega trenutka za nekaj odmora, Lakersi bodo namreč na naslednjih tekmah v domači dvorani gostili najslabši ekipi vzhodne konference, po Brooklynu še Washington Wizards.

Odigrati vsaj še štiri tekme

Kljub temu navijači losangeleške ekipe ostajajo zaskrbljeni, da so se pred končnico dejansko začele kopičiti poškodbe ne pretirano širokega kadra J. J. Redicka.

Daljša odsotnost bi lahko ogrozila tudi Dončićevo kandidaturo za naziv najkoristnejšega igralca lige. Nedavno sprejeto pravilo namreč veleva, da mora vsak kandidat v rednem delu sezone odigrati vsaj 65 tekem. Dončić je trenutno pri številki 61, kar pomeni, da mora na zadnjih devetih tekmah vknjižiti vsaj še štiri nastope.

Z Luko ali brez – Lakersi bi Brooklyn, ki v mesto angelov prihaja po devetih zaporednih porazih, nocoj preprosto morali premagati.

Liga NBA, 27. marec:

Lestvici



