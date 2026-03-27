Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
27. 3. 2026,
13.35

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek

Natisni članek
Petek, 27. 3. 2026, 13.35

4 minute

Smučarski skoki, Planica, finale svetovnega pokala, posamična tekma (m)

V živo: Stanje v Planici se umirja, skakalci že na delu

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Domen Prevc v skupnem seštevku poletov lovi Stephana Embacherja. | Foto Aleš Fevžer

Domen Prevc v skupnem seštevku poletov lovi Stephana Embacherja.

Foto: Aleš Fevžer

V Planici se obeta zelo pestro popoldne. Zaradi vetra se bodo namesto zjutraj šele v popoldanskih urah premierno na Letalnico bratov Gorišek podale skakalke, ki jih čaka trening, pravkar pa poteka poskusna serija pred prvo posamično tekmo v moški konkurenci. Anže Lanišek in Domen Prevc sta z dvojno slovensko zmago v kvalifikacijah še povečala slovenske apetite.

Stephan Embacher, Planica
Veliki tekmec Domna Prevca v bolečinah, bo ostal brez boja za skupno zmago?
poskusna serija prva serija finalna serija
Rok Oblak 193,0 m/105,3 točke
Žak Mogel 205,5 m/112,1
Timi Zajc
Anže Lanišek
Domen Prevc

Že od sredine tedna je bilo jasno, da prvotno začrtana urnika za četrtek in petek v Planici nikakor ne bosta obveljala. Hladna fronta, ki je zajela naše kraje, je prinesla novo snežno pošiljko, organizatorjem pa preglavice povzroča predvsem veter.

Zaradi težav na doskočišču smo v četrtek spremljali maratonsko serijo treninga v moški konkurenci, pošteno so se zavlekle tudi kvalifikacije, ki pa so se končale povsem po slovenskih željah. Na vrhu je pristal Anže Lanišek, najbolj pa se mu je približal najboljši skakalec zime Domen Prevc. Nastop na današnji tekmi so si priborili še Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

Že v četrtek se je v Planici zbralo preko 10.000 gledalcev.

Na zadnjih dveh posamičnih tekmah bo padla tudi odločitev o dobitniku malega kristalnega globusa za seštevek v poletih. S 15 točkami naskoka pred Prevcem trenutno vodi Stephan Embacher, ki je bil v kvalifikacijah tretji, ob tem pa je pri nerodnem pristanku začutil bolečine v kolku. Avstrijec bo kljub temu na današnji tekmi nastopil.

Današnji urnik je sicer zelo natrpan. Po poskusni seriji bo sledila prva serija treninga za ženske, ob 15. uri naj bi bil začetek prve serije posamične tekme v moški konkurenci, pred finalom pa naj bi skakalke opravile še drugi trening. Vse to v vse prej kot stabilnih vremenskih razmerah.

Fotogalerija
1
 / 13
Planica
Vreme tudi v Planici povzroča težave, preverite, kaj to pomeni za današnji program
Kamil Stoch
Zahtevni dnevi skakalnega asa: "Povsem sem izčrpan"
Timi Zajc Timi Zajc Robert Hrgota Stephan Embacher Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Planica Planica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

