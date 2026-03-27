V živo: Stanje v Planici se umirja, skakalci že na delu

V Planici se obeta zelo pestro popoldne. Zaradi vetra se bodo namesto zjutraj šele v popoldanskih urah premierno na Letalnico bratov Gorišek podale skakalke, ki jih čaka trening, pravkar pa poteka poskusna serija pred prvo posamično tekmo v moški konkurenci. Anže Lanišek in Domen Prevc sta z dvojno slovensko zmago v kvalifikacijah še povečala slovenske apetite.

poskusna serija prva serija finalna serija Rok Oblak 193,0 m/105,3 točke Žak Mogel 205,5 m/112,1 Timi Zajc Anže Lanišek Domen Prevc

Že od sredine tedna je bilo jasno, da prvotno začrtana urnika za četrtek in petek v Planici nikakor ne bosta obveljala. Hladna fronta, ki je zajela naše kraje, je prinesla novo snežno pošiljko, organizatorjem pa preglavice povzroča predvsem veter.

Zaradi težav na doskočišču smo v četrtek spremljali maratonsko serijo treninga v moški konkurenci, pošteno so se zavlekle tudi kvalifikacije, ki pa so se končale povsem po slovenskih željah. Na vrhu je pristal Anže Lanišek, najbolj pa se mu je približal najboljši skakalec zime Domen Prevc. Nastop na današnji tekmi so si priborili še Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

Že v četrtek se je v Planici zbralo preko 10.000 gledalcev. Foto: Ana Kovač

Na zadnjih dveh posamičnih tekmah bo padla tudi odločitev o dobitniku malega kristalnega globusa za seštevek v poletih. S 15 točkami naskoka pred Prevcem trenutno vodi Stephan Embacher, ki je bil v kvalifikacijah tretji, ob tem pa je pri nerodnem pristanku začutil bolečine v kolku. Avstrijec bo kljub temu na današnji tekmi nastopil.

Današnji urnik je sicer zelo natrpan. Po poskusni seriji bo sledila prva serija treninga za ženske, ob 15. uri naj bi bil začetek prve serije posamične tekme v moški konkurenci, pred finalom pa naj bi skakalke opravile še drugi trening. Vse to v vse prej kot stabilnih vremenskih razmerah.