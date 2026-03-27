Nika Prevc in Nika Vodan sta dolgo čakali, in kot kaže bosta končno dočakali

Najboljše smučarske skakalke so vendarle dočakale trenutek, na katerega so tako dolgo čakale. Potem ko so organizatorji zaradi močnega vetra dopoldanski uradni trening prestavili na popoldanski termin, naj bi okoli 14.20 končno začele spuščati z zaletišča planiške velikanke. Pred tem je bila na sporedu še poskusna serija za skakalce.

Ob 15. uri je predviden začetek prve serije moške tekme, po njej sledi druga serija treninga za ženske, nato pa še finalna serija moške preizkušnje.

Nov petkov program v Planici 13.45 poskusna serija (m)

sledi prva serija treninga žensk 15.00 prva serija posamične tekme (m)

sledi druga serija treninga ženske

po drugem treningu žensk sledi finalna serija tekme za moške

Na zgodovinski prvi ženski tekmi na planiški letalnici, predvideni za sobotno popoldne, ima pravico nastopa najboljših 15 skakalk v seštevku svetovnega pokala, v Planici pa jih bo po napovedih nastopilo 13. To bodo prvi uradni tekmovalni poleti skakalk na Letalnici bratov Gorišek.

Dekleta so do zdaj tekmovalno letela le v Vikersundu na Norveškem pretekli konec tedna, kjer se je z dvema zmagama izkazala Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Druga v seštevku poletov je vodilna skakalka sezone in svetovna rekorderka (236 metrov iz lanskega Vikersunda) Nika Prevc.

Slovenske barve bo branila tudi Nika Vodan, ki v seštevku discipline zaseda peto mesto, v skupnem seštevku pa je deseta. Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš si želi, da bi dekleti predvsem uživali v poletih na letalnici.

Planica, smučarski skoki, trening, ženske:

