Rekorda Domna in Nike Prevc v Planici kmalu na preizkušnji: prenova Letalnice bratov Gorišek

Planica je ta konec tedna pozdravila izjemne uspehe Nike in Domna Prevca ter nov ženski svetovni rekord v dolžini 242,5 metra pod taktirko Nike Prevc. Ob ogromnem obisku je dolina pod Poncami še enkrat več pokazala, zakaj ima predznak svetišča smučarskih poletov. Povrhu vsega ima Planica z Letalnico bratov Gorišek v svojih rokah tako moški kot ženski svetovni rekord, odgovorni pa že pogledujejo proti naslednjemu velikemu koraku – povečavi Letalnice bratov Gorišek.

Projekt povečave Letalnice bratov Gorišek je namreč v konkretni fazi. Čez 14 dni ga bo Jelko Gros predstavil pododboru za gradnjo skakalnic pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), kjer bodo morali prižgati zeleno luč za nadaljevanje postopka oziroma podati morebitne pripombe, ki jih bo treba upoštevati. Že zdaj pa je jasno: naslednja Planica bo še potekala na zdajšnji letalnici, glavnina del je predvidena poleti 2027, da bi bila prenovljena velikanka pripravljena za sezono 2027/28 in svetovno prvenstvo v poletih leta 2028.

Planica ima popoln argument za povečavo

Če je ideja o povečavi letalnice že prej vzbujala pozornost, ji je letošnji planiški praznik dal dodatno težo. Domen Prevc je lani na Letalnici bratov Gorišek z 254,5 metra dolgim poletom moški svetovni rekord vrnil v slovenske roke, Nika Prevc pa je v petek v Planici z 242,5 metra postavila še nov mejnik v ženski konkurenci.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dolina pod Poncami tako v tem trenutku drži oba največja rekorda v smučarskih poletih. Videti je, da bo pri tem ostalo še nekaj časa. V slovenskem taboru so namreč za zdaj edini javno prišli z idejo o povečavi letalnice, kar omogočajo nova pravila FIS.

Rekordi tudi do 270 metrov?

Gros je že lani opozoril, da prenova ne pomeni le osvežitve letalnice, ampak bi lahko odprla prostor za povsem novo dimenzijo razdalj. Po njegovih besedah je prejšnja petmetrska povečava mejo poletov premaknila z 239 na 254,5 metra, podobna nadgradnja pa bi lahko v prihodnje odprla vrata tudi poletom okrog 270 metrov.

Doskok Nike Prevc pri rekordni daljavi 242,5 metra Foto: Guliverimage

O tej meji je v Sportalovem intervjuju govoril že legendarni Janez Gorišek, Gros pa je ob tem poudaril še pomemben vidik postopnosti: "Prvi je o tem v svoji knjigi pisal Bojan Jošt. Janez je nadaljeval. Petmetrske povečave so higienične. Če bi letalnice povečali za več, bi bilo psihološko težko za skakalce. Nekateri bi lahko leteli brez težav, a ne vsi. Ravno zato je postopnost zelo smiselna in dobra. Skakalci se morajo namreč tudi psihološko prilagoditi."

Čez 14 dni pomemben filter za projekt

Naslednja pomembna postaja na tej poti prihaja kmalu. Čez 14 dni bo torej zasedal pododbor za gradnjo skakalnic, na katerem bo Gros predstavil projekt povečave Letalnice bratov Gorišek.

Tam bodo morali presoditi, ali je projekt dovolj usklajen, da lahko nadaljuje pot proti izvedbi. V slovenskem taboru lahko pričakujejo tudi kakšne pripombe oziroma zahteve po določenih popravkih ali dopolnitvah, a je slovensko znanje pri gradnji skakalnic med najnaprednejšimi, zato večjih zapletov ne gre pričakovati.

Po naslednji Planici sledi novo poglavje

Povečave se seveda ne bodo lotili že letos, saj bo treba prej urediti še več pomembnih korakov, da bo lahko Letalnica bratov Gorišek zasijala v novi podobi.

Jelko Gros bo na FIS predstavil projekt povečave Letalnice bratov Gorišek. Foto: Aleš Fevžer

Cilj je, da bo prenovljena Letalnica bratov Gorišek pripravljena za sezono 2027/28 in za svetovno prvenstvo v poletih leta 2028, na katerem bi lahko premierno nastopila tudi dekleta. Prav to prvenstvo je eden ključnih mejnikov v časovnici celotnega projekta.

In takrat bi lahko govorili tudi o novi rekordni dobi, saj naj bi prenovljena letalnica omogočala polete do 270 metrov.

Vikersund za zdaj še brez uradnega znaka

Ob takšni zgodbi se razumljivo odpira tudi vprašanje, kaj bodo naredili drugje. Vikersund, veliki tekmec Planice, za zdaj uradno še ni nakazal zanimanja za povečavo. Nikjer namreč še ni bilo mogoče zaslediti tako konkretne faze projekta, kot jo ima trenutno Planica.

Po drugi strani pa je težko verjeti, da bo dolgoročno ostalo v prostem teku. Norvežani so vendarle pripravljeni plačati za prestiž, ki ga prinaša svetovni rekord. Če bo Planica z novo povečavo še utrdila svoj rekordni položaj, bo pritisk na druge največje letalnice skoraj samoumevno rasel. Zato je mogoče pričakovati, da bodo tudi v Vikersundu začeli razmišljati podobno.