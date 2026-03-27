Med gledalce, ki so v petek prišli v Planico na ogled moške posamične tekme in premiernega uradnega treninga skakalk na Letalnici bratov Gorišek, se je pomešal tudi nekdanji selektor slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič.

"V skladu z razvojem smučarskih skokov smo zdaj pred tem, da bodo dekleta letela v Planici. Pred štirimi, petimi leti so nas spraševali, kako bi bilo najbolj smiselno spustiti dekleta na letalnice. Nekaj trenerjev nas je bilo namreč že takrat prepričanih, da lahko tudi dekleta preizkusijo velikanko. Takrat smo menili, da po naslednjem vrstnem redu: Vikersund, Oberstdorf, Planica. Zdaj pa je Planica prišla pred Oberstdorfom. Nestrpno čakamo na prve polete. Upam, da bodo razmere dopuščale varne polete, da bodo lahko žirija in vodstvo tekmovanja dekleta spustili varno čez. Upam pa, da ne bo šlo preveč na nož in da bodo potrpežljivi," je dejal Zupančič.

Skakalke bi morale prvotno na letalnico na uradni trening že zjutraj, a so ga zaradi neugodnih razmer prestavili na popoldanski termin in ga nato prestavili še enkrat. Priložnost za polete v Planici ima 15 najboljših skakalk svetovnega pokala, prijavljenih je 13. "Morda bi se lahko v zadnjem trenutku drugače odločili, da bi po razvrstitvi Vikersunda še kakšna skakalka dobila možnost, a pravila so postavljena," meni o odločitvi odgovornih o številu tekmovalk, ki so dobile zeleno luč za polete pod Poncami.

Zoran Zupančič upa, da bodo razmere dopuščale varne polete tudi za dekleta.

Med njimi sta dve Slovenki, svetovna rekorderka Nika Prevc in Nika Vodan, ki sta v času, ko je bil Zupančič glavni trener reprezentance, osvojili veliki kristalni globus. Križnar v sezoni 2020/21, Prevc pa v sezoni 2023/24, po kateri se je poslovil od izbrane vrste, nasledil pa ga je Jurij Tepeš.

Prevc od tedaj prevladuje, konec tedna bo prejela že tretji zaporedni veliki globus, v sijajni sezoni pa je izboljšala kar nekaj rekordov, med drugim tudi absolutnega po številu osvojenih točk. "Nika je bila izjemna že kot mlada tekmovalka. Že pri 18., 19. je osvojila prvi globus, zdaj pa le nadaljuje. Veliko rekordov je izboljšala. Vse čestitke in poklon, da je tako stabilna. To se je kazalo že v preteklosti, zdaj pa delajo normalno naprej. Stabilnost je ostala. Verjamem, da bo nadaljevala tako lepo kariero. Oba z Domnom izboljšujeta rekorde. Tudi če kdaj slabše odskačeta oziroma imata slab dan, sta še vseeno kandidata za stopničke," je pohvalil nekdanjo varovanko, ki bo v družbi brata Domna slavila skupno zmago svetovnega pokala.

Zupančič trenutno deluje v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju, kjer dela z mlajšimi skakalkami. "Lani smo prvič ustanovili ekipo B, tako da imamo po piramidi vse pokrito. Dve dekleti sta že letos šli v ekipo A, to sta Tinkara Komar in Maja Kovačič, predvsem zaradi številnih bolezni in poškodb v prvi ekipi. Prav to je naloga ekipe B, da pokrije morebitne luknje. Pod njo pa sta seveda še dve ekipi – mladinska in prva skupina DPNC. V zadnji so tiste, ki prihajajo v srednješolska leta. Zdaj imam svoje delo, ki je prav tako zelo odgovorno, čeprav smo malce manj postavljeni v prvo vrsto. A prav tako je treba natančno slediti svetovnemu pokalu, da vemo, kam gredo smernice. Naše delo z ekipo A je ločeno, a se srečujemo na objektih, tako da se lahko velikokrat pogovorimo," pravi o podmladku in tem, koliko stika ima še z reprezentanco in Niko.

"Z Jurijem se dobro poznata, v prvi vrsti mora Nika zaupati trenerju. In to ona ve. Če se pojavijo težave, jih je treba reševati znotraj ekipe. Za zdaj kaj drugega kot kakšnih čestitk in osebnih debat z Niko nisva imela. In tako je tudi prav," je trenersko delo reprezentance prepustil tistim, ki so v njenem trenerskem štabu.