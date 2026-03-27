Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Petra Mavrič

Petek,
27. 3. 2026,
14.45

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Planica Planica Domen Prevc Domen Prevc Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Nekdanji glavni trener reprezentance v Planici spremlja premierne polete skakalk na letalnici

Zoran Zupančič: Poklon Niki, da je tako stabilna. Upam, da bodo razmere dopustile tudi varne ženske polete.

Nika Prevc | Nika Prevc bo še tretjič zapored osvojila veliki kristalni globus. "Bila je izjemna že kot zelo mlada tekmovalka, vse čestitke in poklon, da je tako stabilna," pravi nekdanji glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič. | Foto Guliverimage

Nika Prevc bo še tretjič zapored osvojila veliki kristalni globus. "Bila je izjemna že kot zelo mlada tekmovalka, vse čestitke in poklon, da je tako stabilna," pravi nekdanji glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič.

Foto: Guliverimage

"Nika je bila izjemna že kot mlada tekmovalka. Že pri 18., 19. je osvojila prvi globus, zdaj pa le nadaljuje. Veliko rekordov je izboljšala to sezono. Vse čestitke in poklon, da je tako stabilna. To se je kazalo že v preteklosti, zdaj pa delajo normalno naprej. Stabilnost je ostala. Verjamem, da bo še nadaljevala tako lepo kariero," je ob Letalnici bratov Gorišek ob čakanju na premierni uradni trening skakalk na letalnici v Planici dejal nekdanji glavni trener slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič, ki upa, da se bodo razmere usmilile tekmovalk in odgovornih ter dekletom omogočile varne polete.

Domen Prevc
Sportal V živo: Japonec z odličnim poletom v Planici zanesljivo vodi
Nika Prevc
Sportal Nova sprememba za Niki in tekmice: prvi trening po moški tekmi

Med gledalce, ki so v petek prišli v Planico na ogled moške posamične tekme in premiernega uradnega treninga skakalk na Letalnici bratov Gorišek, se je pomešal tudi nekdanji selektor slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič.

"V skladu z razvojem smučarskih skokov smo zdaj pred tem, da bodo dekleta letela v Planici. Pred štirimi, petimi leti so nas spraševali, kako bi bilo najbolj smiselno spustiti dekleta na letalnice. Nekaj trenerjev nas je bilo namreč že takrat prepričanih, da lahko tudi dekleta preizkusijo velikanko. Takrat smo menili, da po naslednjem vrstnem redu: Vikersund, Oberstdorf, Planica. Zdaj pa je Planica prišla pred Oberstdorfom. Nestrpno čakamo na prve polete. Upam, da bodo razmere dopuščale varne polete, da bodo lahko žirija in vodstvo tekmovanja dekleta spustili varno čez. Upam pa, da ne bo šlo preveč na nož in da bodo potrpežljivi," je dejal Zupančič.

Planica 2025 četrtek Nika Vodan
Sportal Moža želi "prehiteti" še v Planici: Da bo še bolj pravično

Skakalke bi morale prvotno na letalnico na uradni trening že zjutraj, a so ga zaradi neugodnih razmer prestavili na popoldanski termin in ga nato prestavili še enkrat. Priložnost za polete v Planici ima 15 najboljših skakalk svetovnega pokala, prijavljenih je 13. "Morda bi se lahko v zadnjem trenutku drugače odločili, da bi po razvrstitvi Vikersunda še kakšna skakalka dobila možnost, a pravila so postavljena," meni o odločitvi odgovornih o številu tekmovalk, ki so dobile zeleno luč za polete pod Poncami.

Zoran Zupančič upa, da bodo razmere dopuščale varne polete tudi za dekleta.

"Vse čestitke in poklon, da je tako stabilna"

Med njimi sta dve Slovenki, svetovna rekorderka Nika Prevc in Nika Vodan, ki sta v času, ko je bil Zupančič glavni trener reprezentance, osvojili veliki kristalni globus. Križnar v sezoni 2020/21, Prevc pa v sezoni 2023/24, po kateri se je poslovil od izbrane vrste, nasledil pa ga je Jurij Tepeš.

Prevc od tedaj prevladuje, konec tedna bo prejela že tretji zaporedni veliki globus, v sijajni sezoni pa je izboljšala kar nekaj rekordov, med drugim tudi absolutnega po številu osvojenih točk. "Nika je bila izjemna že kot mlada tekmovalka. Že pri 18., 19. je osvojila prvi globus, zdaj pa le nadaljuje. Veliko rekordov je izboljšala. Vse čestitke in poklon, da je tako stabilna. To se je kazalo že v preteklosti, zdaj pa delajo normalno naprej. Stabilnost je ostala. Verjamem, da bo nadaljevala tako lepo kariero. Oba z Domnom izboljšujeta rekorde. Tudi če kdaj slabše odskačeta oziroma imata slab dan, sta še vseeno kandidata za stopničke," je pohvalil nekdanjo varovanko, ki bo v družbi brata Domna slavila skupno zmago svetovnega pokala.

Kamil Stoch
Sportal Zahtevni dnevi skakalnega asa: "Povsem sem izčrpan"

Navijači Planica | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

"Zdaj imam svoje delo, ki je prav tako zelo odgovorno, čeprav smo malce manj postavljeni v prvo vrsto"

Zupančič trenutno deluje v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju, kjer dela z mlajšimi skakalkami. "Lani smo prvič ustanovili ekipo B, tako da imamo po piramidi vse pokrito. Dve dekleti sta že letos šli v ekipo A, to sta Tinkara Komar in Maja Kovačič, predvsem zaradi številnih bolezni in poškodb v prvi ekipi. Prav to je naloga ekipe B, da pokrije morebitne luknje. Pod njo pa sta seveda še dve ekipi – mladinska in prva skupina DPNC. V zadnji so tiste, ki prihajajo v srednješolska leta. Zdaj imam svoje delo, ki je prav tako zelo odgovorno, čeprav smo malce manj postavljeni v prvo vrsto. A prav tako je treba natančno slediti svetovnemu pokalu, da vemo, kam gredo smernice. Naše delo z ekipo A je ločeno, a se srečujemo na objektih, tako da se lahko velikokrat pogovorimo," pravi o podmladku in tem, koliko stika ima še z reprezentanco in Niko.

"Z Jurijem se dobro poznata, v prvi vrsti mora Nika zaupati trenerju. In to ona ve. Če se pojavijo težave, jih je treba reševati znotraj ekipe. Za zdaj kaj drugega kot kakšnih čestitk in osebnih debat z Niko nisva imela. In tako je tudi prav," je trenersko delo reprezentance prepustil tistim, ki so v njenem trenerskem štabu.

Anže Lanišek
Sportal Lanišek in Prevc navdušila v vetrovnem kaosu, v ozadju neizprosen boj dveh Slovencev
Planica
Sportal V Planici sanjali tudi o tisočici #video
Sandro Pertile
Sportal Prvi mož skokov: Dogodki v Planici so velika lekcija
Planica
Sportal Največja petkova grožnja bo veter: V igri več scenarijev
Johann Andre Forfang
Sportal Kaotična pot Norvežana do Planice, potem pa eden najboljših poletov
Gorazd Pogorelčnik
Sportal Pogorelčnik po sanjski skakalni sezoni opozarja: Samo blišč ne bo dovolj
Planica
Sportal Veter premešal program zgodovinskih ženskih skokov v Planici #video
Stephan Embacher, Planica
Sportal Veliki tekmec Domna Prevca v bolečinah, bo ostal brez boja za skupno zmago?
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.