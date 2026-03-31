Smučarski skakalci so v nedeljo v Planici končali sezono svetovnega pokala, a za nekatere skokov še ni konec. Zakopane na Poljskem bodo v sredo znova gostile ekshibicijsko tekmo Red Bull Target Jumping (Red Bull skoki w Punkt), na kateri bodo skakalci, razporejeni v pet skupin, pod vodstvom nekdanjih skakalnih asov poskušali doseči tisoč metrov. Domen Prevc, ki je v minuli sezoni osvojil vse, kar se je dalo, bo tekmoval v skupini kapetana Andreasa Goldbergerja, skupini Anžeta Laniška pa bo poveljeval Martin Schmitt. Predvideno je bilo, da bo sodeloval tudi Timi Zajc, a bo namesto njega nastopil Daniel Tschofenig.

Le nekaj dni po koncu sezone svetovnega pokala, ki so jo znova sklenili v Planici, bodo Zakopane priča še enemu skakalnemu spektaklu z imenom Red Bull skoki w Punkt.

Pet ekip s po štirimi skakalci bo vodilo pet kapetanov, nekdanjih skakalnih legend. Adam Malysz, Martin Schmitt, Thomas Morgenstern in Andreas Goldberger so bili kapetani že na lanski krstni izvedbi, novinec v tej vlogi pa bo letos slavni Finec Janne Ahonen. Cilj ekipe je, da se – brez vetrne izravnave, sodniških ocen in točk ob spremenjenih zaletiščih – v osmih skokih čim bolj približa tisoč metrom.

Kapetani ekip so v začetku meseca izbrali svoje ekipe, izbirali so tudi med tremi slovenskimi skakalci. Zmagovalec sezone Domen Prevc bo nastopil v skupini pod taktirko Andreasa Goldbergerja, moči pa bo združil z domačinom Aleksandrom Zniszczolom, Francozom Valentinom Foubertom in Italijanom Alexom Insamom.

Skupino z Anžetom Laniškom bo vodil Martin Schmitt, v njej pa so ob Slovencu še Poljak Dawid Kubacki, Norvežan Marius Lindvik in Nemec Andreas Wellinger. Lani je slavila Schmittova ekipa, v kateri je bil tudi Anže Lanišek. Foto: Guliverimage

Nastopiti bi moral tudi Timi Zajc, in sicer v skupini Thomasa Morgensterna, v kateri so še Japonec Rjoju Kobajaši, Poljak Pawel Wasek in Američan Tate Frantz. A Zajc ne bo nastopil, zamenjal ga bo Avstrijec Daniel Tschofenig.

Finski novinec med kapetani Ahonen bo vodil skupino s Švicarjem Gregorjem Deschwandnom, Poljakom Maciejem Kotom, Norvežanom Kristofferjem Eriksenom Sundalom in Nemcem Karlom Geigerjem.

Domača legenda Adam Malysz pa bo računala na rojaka Piotra Žylo in Klemensa Joniaka (zamenjal je Kacperja Tomasiaka), Bolgara Vladimirja Zografskega in, Ukrajinca Jevgena Marusiaka.

Lani se je zmage veselila Schmittova ekipa z Laniškom, Domen do kar 150,5 metra

Na lanski ekshibicijski tekmi pod okriljem Red Bulla je zmagala Schmittova ekipa. Njegovi varovanci, med katerimi je bil tudi Anže Lanišek, so poskrbeli za točno tisoč metrov. Tudi ekipa Goldbergerja, v kateri je skakal Timi Zajc, je bila zelo natančna in je dosegla tisoč metrov, a ker je Schmitt na štirimetrski skakalnici skočil dlje od kapetana Goldbergerja, je zmagala Nemčeva zasedba.

Sodeloval je tudi Prevc, ki je bil del četrtouvrščene ekipe Malysza in je v prvi seriji, ko taktiziranja še ni bilo, poletel 150,5 metra, kar je najdaljša daljava na skakalnici Wielka Krokiew oziroma na katerikoli skakalnici na Poljskem.

Takole je lani Prevc poletel do 150,5 metra:

