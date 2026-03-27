Mojster Domen Prevc spet brez konkurence, glavni tekmec grdo padel

Domen Prevc je veliki zmagovalec prve letošnje tekme v Planici. Tudi petkovo dogajanje je sicer zaznamoval veter, poskusna serija je bila hitro prekinjena, a prvega favorita za zmago to ni zmedlo. Z naskokom najboljši je bil že v prvi seriji, v finalu je le še potrdil zmago. Najbolj se mu je približal Japonec Ren Nikaido, tretji je bil Avstrijec Daniel Tschofenig. Glavni tekmec Prevca v seštevku poletov Stephan Embacher je v finalu grdo padel.

poskusna serija prva serija finalna serija Rok Oblak 193,0 m/105,3 točke 217,0 m/185,4 (32.) brez finala Žak Mogel 205,5 m/112,1 199,0 m/169,0 (39.) brez finala Timi Zajc odpovedano 213,5 m/194,8 (22.) 222,5 m/397,7 (19.) Anže Lanišek odpovedano 216,5 m/204,8 (13.) 235,0 m/422,4 (7.) Domen Prevc odpovedano 232,5 m/233,6 (1.) 230,5 m /471,4 (1.)

Že od sredine tedna je bilo jasno, da prvotno začrtana urnika za četrtek in petek v Planici nikakor ne bosta obveljala. Hladna fronta, ki je zajela naše kraje, je prinesla novo snežno pošiljko, organizatorjem pa preglavice povzroča predvsem veter.

Zaradi težav na doskočišču smo v četrtek spremljali maratonsko serijo treninga v moški konkurenci, pošteno so se zavlekle tudi kvalifikacije, ki pa so se končale povsem po slovenskih željah. Na vrhu je pristal Anže Lanišek, najbolj pa se mu je približal najboljši skakalec zime Domen Prevc. Nastop na današnji tekmi so si priborili še Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

V Planici se je v petek zbralo preko 15.692 gledalcev. Foto: Ana Kovač

Zadnja dva sta ostala brez finala, na predzadnjem mestu je prvo serijo zaključil Mogel (199,0 m), kljub daljavi 217 m pa je za las brez mesta med najboljšo trideseterico ostal tudi Oblak. Posebej zadovoljna s svojim prvim petkovim poletom ne bosta niti Zajc (213,5 m) in Lanišek (216,5 m), oba sta morala v drugi seriji napadati iz ozadja.

Zahteven izziv je konkurenci postavil Japonec Ren Nikaido, ki je pristal pri 232 metrih. Nastopil je že kot 12. in se na mestu vodilnega obdržal vse do predzadnjega nastopa v prvi seriji. Takrat je proti dnu doline pod Poncami znova v svojem slogu zajadral svetovni rekorder Domen Prevc. V zraku je bil zelo nemiren, a je vseeno za pol metra presegel tudi dosežek Nikaida. Z več kot 11 točkami prednosti je prevzel vodstvo, še precej večji zaostanek pa si je nato pridelal vodilni v seštevku poletov Stephan Embacher (219 m). Po prvi seriji je bil na 9. mestu, zaostanek je znašal 24,1 točke.

Embacher, ki je pri nerodnem pristanku v četrtkovih kvalifikacijah začutil bolečine v kolku, je imel pred petkovo tekmo v seštevku 15 točk prednosti pred Prevcem.

Anže Lanišek je z odličnim poletom v finalni seriji pridobil šest mest. Foto: Aleš Fevžer

Tako Zajc kot Lanišek sta v finalu napredovala, precej bolj odločno pa je rokavico tekmecem vrgel zmagovalec četrtkovih kvalifikacij Lanišek, ki je pristal pri 235 metrih in z veliko prednostjo prevzel vodstvo. Pred njim je sicer še pol metra dlje poletel Finec Antti Aalto.

Laniška bi s prvega mesta brez dvoma izrinil Embacher, če ne bi imel znova velikih težav pri pristanku. Zdi se, da so petkove bolečine v kolku kljub vsemu ostale v glavi Avstrijca, tokrat je pristal pri daljavi 240 metrov, sledil je nevaren padec. Embacher se je k sreči hitro postavil na noge in odkorakal iz izteka.

Z veliko prednostjo je Domžalčana nato vendarle prehitel najboljši skakalec minule zime Daniel Tschofenig (233,5 m), dobro je tudi v drugo skočil Nikaido. Toda Japonec je moral priznati premoč izjemnemu Slovencu. Domen Prevc je v drugo pristal pri daljavi 230,5 metra, kar je zadostovalo za novo zanesljivo zmago. Prednost pred najbližjim zasledovalcem Nikaidom? Več kot 20 točk.

Ob napaki še slabi pogoji

Lanišek, ki je tekmo zaključil na sedmem mestu, je po tekmi za kamero RTV Slovenija priznal, da se mu je v prvi seriji pripetila napaka. "Finalni polet je bil veliko boljši kot v prvi seriji. Sam sem naredil napako in ravno takrat se ti še s pogoji ne sestavi najbolje. V drugem sem si rekel, da grem na polno, bil sem agresiven. Ta polet je vsekakor korak v pravo smer," je povedal Domžalčan.

Planica, petkova posamična tekma (m):

Današnji urnik so doletele številne spremembe. Ženski preizkus največje planiške naprave se je iz dopoldneva najprej prestavil v popoldne. Sprva naj bi odpovedani poskusni seriji sledila prva serija treninga za ženske, ki pa je bila prav tako odpovedana. Trenutno torej kaže, da se bodo Nika Prevc in druščina na vrh letalnice podale po koncu moške posamične preizkušnje. Vse to v vse prej kot stabilnih vremenskih razmerah.