Cene nafte v nebo? Katar opozarja na črn scenarij.

Zalivske države bi lahko zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v prihodnjih tednih ustavile črpanje nafte, kar bi lahko ceno sodčka nafte pognalo do 150 dolarjev oziroma skoraj 130 evrov, je opozoril katarski minister za energijo Saad al Kaabi. Njegov ameriški kolega Chirs Wright je medtem napovedal, da se ZDA pripravljajo na spremljanje ladij skozi Hormuško ožino. Cena za sod nafte brent je popoldne presegla mejo 90 dolarjev (77,7 evra).

Cene nafte naraščajo. Če bi ustavili črpanje, bi lahko sod nafte stal celo 150 dolarjev.

Katarski minister je v pogovoru za današnjo izdajo britanskega časnika Financial Times dejal, da bi bile države proizvajalke nafte v Perzijskem zalivu v primeru dolgotrajnejšega konflikta prisiljene v nekaj tednih ustaviti črpanje nafte. V tem primeru bi lahko cene nafte narasle na 150 dolarjev za 159-litrski sod, je ocenil.

Cena za sod severnomorske nafte brent je medtem danes med trgovanjem presegla mejo 90 dolarjev za sod, segla je do 90,25 dolarja, kar je za dobrih pet odstotkov več kot v četrtek in najvišja vrednost po aprilu 2024, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skozi Hormuško ožino, po kateri potuje okoli 20 odstotkov vse svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina in nad katero ima odločilen vpliv Iran, je skupni promet ladij v zadnjih dneh padel za več kot dve tretjini, pri tem se je promet tankerjev zmanjšal za 90 odstotkov. Foto: Reuters

Za sod zahodnoteksaške lahke nafte je bilo treba odšteti 87,56 dolarja za sod oz. osem odstotkov več kot dan prej.

Bodo Američani tvegali spremljanje ladij skozi ožino, ki jo domnevno nadzoruje Iran?

Ameriška mornarica se medtem pripravlja, da bo spremljala ladje pri plovbi skozi Hormuško ožino, ključno potjo za svetovno oskrbo z nafto in plinom.

"Takoj, ko bo to smiselno, bomo ladje pospremili skozi ožino in energiji ponovno omogočili gibanje," je po poročanju AFP za ameriško televizijo Fox News dejal Wright.

Da je ameriška mornarica pripravljena spremljati naftne tankerje skozi omenjeno ožino in da bodo ZDA ponudile zavarovanje ladijskim prevoznikom, je sicer v torek že napovedal predsednik ZDA Donald Trump.

Ladjarji ustavljajo promet

Vojne razmere na Bližnjem vzhodu, ki jih je povzročil ameriško-izraelski napad na Iran, so povzročile številne težave v letalskem in ladijskem prometu.

Skozi Hormuško ožino, po kateri potuje okoli 20 odstotkov vse svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina in nad katero ima odločilen vpliv Iran, je skupni promet ladij v zadnjih dneh padel za več kot dve tretjini, pri tem se je promet tankerjev zmanjšal za 90 odstotkov. Za ustavitev vožnje ladij skozi ožino se je odločilo več ladjarskih velikanov, med drugim danski Maersk.