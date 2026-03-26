Četrtek,
26. 3. 2026,
19.20

Prva liga Telemach NK Celje 1. SNL Mario Kvesić

Četrtek, 26. 3. 2026, 19.20

Podpis pogodbe do 2029

Mario Kvesić podaljšal sodelovanje s Celjem

Mario Kvesić | Mario Kvesić | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Nogometni klub Celje je z enim svojim najboljših igralcev, s 34-letnim vezistom Mariom Kvesićem, podaljšal sodelovanje za tri leta oziroma do konca junija 2029.

Nogometaš iz BiH Mario Kvesić je v celjskem dresu zbral 119 nastopov (17 golov in 26 podaj) in je z odnosom na igrišču ter svojo profesionalnostjo izven njega nepogrešljiv člen celjske ekipe, je zapisal klub na svoji spletni strani. Za NK Celje igra od poletja 2023, v slovenski ligi se je sicer uveljavil že prej v dresu NK Olimpija (22 golov in 14 podaj na 68 tekmah).

"Celje je postalo moj drugi dom, moja družina je srečna tukaj. Veliko mi pomeni, da smo se s klubom dogovorili za podaljšanje sodelovanja. V treh sezonah smo doživeli zares veliko stvari in prepričan sem, da nas čaka enako uspešna prihodnost," je dejal Kvesić.

