Nogometaš iz BiH Mario Kvesić je v celjskem dresu zbral 119 nastopov (17 golov in 26 podaj) in je z odnosom na igrišču ter svojo profesionalnostjo izven njega nepogrešljiv člen celjske ekipe, je zapisal klub na svoji spletni strani. Za NK Celje igra od poletja 2023, v slovenski ligi se je sicer uveljavil že prej v dresu NK Olimpija (22 golov in 14 podaj na 68 tekmah).

"Celje je postalo moj drugi dom, moja družina je srečna tukaj. Veliko mi pomeni, da smo se s klubom dogovorili za podaljšanje sodelovanja. V treh sezonah smo doživeli zares veliko stvari in prepričan sem, da nas čaka enako uspešna prihodnost," je dejal Kvesić.