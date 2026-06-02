Avtor:
R. P.

Torek,
2. 6. 2026,
19.01

Spremembe v Murski Soboti

Muro zapustila šesterica nogometašev

Mura Primorje | Mura je v neposrednem obračunu za osmo mesto v 1. SNL prehitela Primorje. | Foto Jure Banfi

Mura je v neposrednem obračunu za osmo mesto v 1. SNL prehitela Primorje.

Foto: Jure Banfi

Navijači Mure so v nedavno končani sezoni 2025/26 dolgo časa trepetali za usodo svojih ljubljencev. Črno-beli so si obstanek v druščini najboljših zagotovili šele v zaključku prvenstva. Po koncu rezultatsko manj uspešne sezone so se poslovili od šestih igralcev. Muro zapuščajo Aljaž Antolin, Nejc Dermastija, Edvin Krupić, Raphael Hofer, Godwin Agbevor in Hamza Ljukovac.

"Po skupnem premisleku o nadaljnjih športnih usmeritvah kluba in igralcev se sodelovanje z Nejcem Dermastijo, Edvinom Krupićem in Raphaelom Hoferjem zaključuje. Klub je skladno s pogodbenimi določili izkoristil možnost predčasnega zaključka sodelovanja," sporoča slovenski prvak iz leta 2021, ki je v sezoni 2025/26 osvojil v 1. SNL zgolj osmo mesto, kar je bilo manj od pričakovanj.

"Prav tako se bo po koncu pogodbe od Fazanerije poslovil Aljaž Antolin, klub in igralec sta skupaj prišla do zaključka, da je čas za nove izzive. Godwin Agbevor in Hamza Ljukovac se po izteku obdobja posoje vračata v svoja matična kluba," se pri Muri nogometašem zahvaljujejo za njihov prispevek, profesionalen odnos in predanost v času igranja za klub ter jim želijo veliko uspeha na športni in osebni poti v prihodnje.

V sezoni 2026/27 se bo igral prvoligaški prekmurski derbi, saj se je med elito vrnila lendavska Nafta, za še lepše novice pa so poskrbela gradbena dela na Fazaneriji, ki bo v kratkem bogatejša za imenitno pridobitev, saj bo med tribunami sklenjen "ring".

