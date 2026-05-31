Nedelja, 31. 5. 2026, 18.55
Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL (povratna tekma)
Veselje v Lendavi: Nafta po zmagi v prvo ligo
Nogometaši Nafte bodo naslednjo sezono igrali v Prvi ligi Telemach. V dveh tekmah kvalifikacij so bili boljši od Primorja. Po remiju 0:0 sredi tedna v Ajdovščini so danes v Lendavi slavili z 1:0. Zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Amadej Maroša.
Lendavčani so se ekspresno vrnili v elitno konkurenco, potem ko so lani kot zadnjeuvrščena ekipa Prve lige Telemach neposredno izpadli v drugo ligo.
V tej sezoni je Nafta v drugoligaški konkurenci vodila večji del sezone, v zadnjih dveh krogih pa je zapravila pet točk prednosti in morala v kvalifikacije za popolnitev Prve lige Telemach.
Dvaintridesetletni Amadej Maroša je dveh tekmah potreboval tri zadetke, da so mu sodniki priznali 21. gol v sezoni. V Ajdovščini je zadel že v tretji minuti, a je bil predhodno v nedovoljenem položaju, v Lendavi pa je gledalce najprej dvignil na noge na začetku drugega polčasa, vendar je pred tem storil prekršek, nato pa še v sodnikovem podaljšku, ko je sprožil začetek velikega slavje v Športnem parku.
Primorje se po dveh sezonah med elito seli v 2. SNL.
Nafta je v 93. minuti izvedla udarec s kota, Maroša je bil na prvi vratnici najvišji in najbolj spreten v skoku ter žogo podaljšal v dolgi vratarjev kot.
Primorje se tako po dveh sezonah med elito seli v 2. SNL, poleg prvaka druge lige Brinja Grosuplje pa bodo v sezoni 2026/27 v Prvi ligi Telemach igrali še Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Aluminij in Mura.
