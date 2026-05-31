Veselje v Lendavi: Nafta po zmagi v prvo ligo

Nogometaši Nafte bodo naslednjo sezono igrali v Prvi ligi Telemach. V dveh tekmah kvalifikacij so bili boljši od Primorja. Po remiju 0:0 sredi tedna v Ajdovščini so danes v Lendavi slavili z 1:0. Zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Amadej Maroša.

Lendavčani so se ekspresno vrnili v elitno konkurenco, potem ko so lani kot zadnjeuvrščena ekipa Prve lige Telemach neposredno izpadli v drugo ligo.

Mož odločitve je bil Amadej Maroša. Foto: Jure Banfi

V tej sezoni je Nafta v drugoligaški konkurenci vodila večji del sezone, v zadnjih dveh krogih pa je zapravila pet točk prednosti in morala v kvalifikacije za popolnitev Prve lige Telemach.

Dvaintridesetletni Amadej Maroša je dveh tekmah potreboval tri zadetke, da so mu sodniki priznali 21. gol v sezoni. V Ajdovščini je zadel že v tretji minuti, a je bil predhodno v nedovoljenem položaju, v Lendavi pa je gledalce najprej dvignil na noge na začetku drugega polčasa, vendar je pred tem storil prekršek, nato pa še v sodnikovem podaljšku, ko je sprožil začetek velikega slavje v Športnem parku.

Primorje se po dveh sezonah med elito seli v 2. SNL. Foto: Jure Banfi

Nafta je v 93. minuti izvedla udarec s kota, Maroša je bil na prvi vratnici najvišji in najbolj spreten v skoku ter žogo podaljšal v dolgi vratarjev kot.

Primorje se tako po dveh sezonah med elito seli v 2. SNL, poleg prvaka druge lige Brinja Grosuplje pa bodo v sezoni 2026/27 v Prvi ligi Telemach igrali še Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Aluminij in Mura.

Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL:

Nedelja, 31. maj: