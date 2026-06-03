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Avtor:
Siol.net

Sreda,
3. 6. 2026,
1.00

Osveženo pred

1 dan, 13 ur

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Sreda, 3. 6. 2026, 1.00

1 dan, 13 ur

Današnji horoskop: levi pričakujte obisk, kozorogi pokažite čustveno zrelost

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ženska, dekle, pogled | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

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Oven

Danes vas bo nekaj precej presenetilo. Kar padlo bo z neba, vi pa ne boste vedeli, kako se na to odzvati. Preprosto mirno počakajte, saj se bodo stvari umirile same od sebe. Manj ko se boste obremenjevali, bolje bo. Prepustite se toku življenja, pa boste videli, kam vas bo odpeljalo. Samskim se bo danes vrnil nasmeh na obraz.

Bik

Resno boste razmišljali o selitvi, domačih razmer imate namreč že čez glavo. Pred odhodom pa se prepričajte, da so finančni pogoji za to primerni, saj boste v nasprotnem primeru ravno tako od nekoga odvisni. Čakajo pa vas še dodatne obveznosti, s katerimi še nimate izkušenj. Ne skrbite, vsega se boste naučili.

Dvojčka

Danes boste izredno skrbni, odlikovalo vas bo sočutje. Po drugi strani pa vam bosta grozili preobčutljivost in muhavost, ki bi lahko v vas vzbudili kup negativnih čustev. Brzdajte se in svojo pozornost namenite pozitivnim platem življenja. Dobro bi bilo, da bi se malo spočili. Današnji dan bo pravi, da obrnete nov list.

Rak

Lahko da se boste odločali med dvema osebama, kar vas bo dodobra izmozgalo. Šli ste že predaleč, zato se čim prej oddaljite od vseh vpletenih, saj se iz tega ne more razviti nič več dobrega. Neko srce je že bilo prizadeto in ne dovolite, da bi bilo žrtev še več. Predvsem pa bi se lahko med njimi znašli tudi sami.

Lev

Zdelo se vam bo, da ste svoje telo utrudili z negativizmom in pretiranim delom. Prav je, da se sprostite in si vzamete tisto, kar najbolj potrebujete. V popoldanskih urah lahko pričakujete obisk. Pogovori vam bodo pisani na kožo, saj se boste tako lahko otresli prav vse negativnosti, hkrati pa se boste znebili pritiska.

Devica

Dan bo morda malce napet. V družinskem krogu lahko nastane neprijetna situacija, ki vas bo sprva vrgla s tira. Zadržati boste morali svoj temperament in vročekrvnost. Po tehtnem premisleku boste spoznali, da zadeva v resnici ni tako kritična. Prijatelja ali bližnjega boste prepričevali v nekaj, česar ne bo verjel.

Tehtnica

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem, včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Bodite previdni, da ne boste ponavljali preteklih napak, ki vas niso pripeljale do želenega cilja.

Škorpijon

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Strelec

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite. Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam te oseba sploh pomeni. 

Kozorog

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko vzpostavili do ljudi, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Postali boste pozornejši na določene podrobnosti, saj imate v zadnjem času občutek, da vam nekdo nekaj prikriva. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega ne zaslužijo.

Vodnar

Današnji dan bo prav poseben, saj se boste podali novim dogodivščinam naproti. Morda se boste prav danes odpravili na pomembno večerjo ali družinski pogovor. Vsekakor boste nenehno v krogu svoje družine, kar vam bo pisano na kožo. Počutili se boste odlično, dan boste zaključili zadovoljni in srečni.

Ribi

Danes vam bo na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Nekdo, s katerim ste se v zadnjem času veliko družili, vas bo začel privlačiti.

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