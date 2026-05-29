Federico Bessone NK Olimpija NK Olimpija 1. SNL

V Ljubljani iščejo novega trenerja

Federico Bessone ni več glavni trener nogometašev Olimpije

Federico Bessone, Olimpija (Prva liga Telemach) | Federico Bessone ni več trener Olimpije. | Foto Guliverimage

Federico Bessone ni več glavni trener članske nogometne ekipe Olimpije, je objavil ljubljanski klub na svoji spletni strani. Bessone je ekipo prevzel septembra lani, ko je skupaj s strokovnim štabom prevzel odgovornost za rezultate Olimpije do konca tekmovalnega leta.

Jan Repas
Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je vknjižil 15 zmag, 6 remijev in 8 porazov. "Po zaključku sezone 2025/26, v kateri ekipa ni dosegla zastavljenih klubskih ciljev, in po celoviti analizi predstav moštva je bila sprejeta odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja. S klopi se poslavljata tudi njegova pomočnika," so v sporočilu za javnost zapisali v ljubljanskem klubu.

"Po temeljiti analizi naših predstav skozi celotno sezono sem prišel do zaključka, da je sprememba v strokovnem štabu nujna, če želimo Olimpijo vrniti na vrh prvenstvene lestvice. Tudi v prihodnje je cilj kluba, da redno nastopa v evropskih tekmovanjih," je ob tem dejal športni direktor Necat Aygün.

Nemško-turški nogometni funkcionar Aygün je športni direktor Olimpije od sredine letošnjega aprila. "Bessoneju, Enricu Pi Soli in Franu Nunezu bi se rad zahvalil za profesionalen odnos, trud in predanost pri delu v Ljubljani. V klubu zelo cenimo njihov prispevek in jim želimo veliko uspeha na nadaljnji športni in osebni poti," je še dodal športni direktor zeleno-belih.

