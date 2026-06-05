Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer danes s sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon začenja tehnični del primopredaje poslov. Politični del bo po dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Na preostalih ministrstvih primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe pod vodstvom Janeza Janše potekajo danes dopoldne. Janša je posle od svojega predhodnika Roberta Goloba prevzel že v četrtek zvečer po prisegi nove ministrske ekipe.

Kajzer je v četrtek po prvi seji vlade dejal, da bodo prve poteze zunanjega ministrstva pod njegovim vodstvom tiste, ki jih je napovedal v državnem zboru. Na torkovi predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma je med prioritetami izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi EU z državami Zahodnega Balkana, odnose s sosedami in regionalno sodelovanje v srednji Evropi ter okrepitev sodelovanja z ZDA.

Najprej se bo pogovoril s kolegi iz sosednjih držav

Novi zunanji minister je po prisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav.

Že v četrtek zvečer se je po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, govorila sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja med državama. Sar je Kajzerja tudi povabil na obisk.

Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v DZ, ko je dejal, da Izraela "ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb".

V četrtek, neposredno po potrditvi ministrske ekipe Janševe vlade, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, ki je bila simbolno izobešena konec maja 2024, ko je Golobova vlada priznala Palestino.