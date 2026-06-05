Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
5. 6. 2026,
10.38

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer Tanja Fajon

Petek, 5. 6. 2026, 10.38

20 minut

Tone Kajzer bo prevzel le tehnični del primopredaje poslov, politični del v začetku prihodnjega tedna

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tone Kajzer | Novi zunanji minister je po prisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav. | Foto STA

Novi zunanji minister je po prisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav.

Foto: STA

Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer danes s sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon začenja tehnični del primopredaje poslov. Politični del bo po dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Na preostalih ministrstvih primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe pod vodstvom Janeza Janše potekajo danes dopoldne. Janša je posle od svojega predhodnika Roberta Goloba prevzel že v četrtek zvečer po prisegi nove ministrske ekipe.

Kajzer je v četrtek po prvi seji vlade dejal, da bodo prve poteze zunanjega ministrstva pod njegovim vodstvom tiste, ki jih je napovedal v državnem zboru. Na torkovi predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma je med prioritetami izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi EU z državami Zahodnega Balkana, odnose s sosedami in regionalno sodelovanje v srednji Evropi ter okrepitev sodelovanja z ZDA.

Najprej se bo pogovoril s kolegi iz sosednjih držav 

Novi zunanji minister je po prisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav.

Že v četrtek zvečer se je po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, govorila sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja med državama. Sar je Kajzerja tudi povabil na obisk.

Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v DZ, ko je dejal, da Izraela "ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb".

V četrtek, neposredno po potrditvi ministrske ekipe Janševe vlade, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, ki je bila simbolno izobešena konec maja 2024, ko je Golobova vlada priznala Palestino.

Anže Logar in Luka Mesec
Novice Mesec in Logar opravila primopredajo #foto #video
Franci Matoz primopredaja poslov
Novice "Sprejemamo situacijo, ki ni najbolj rožnata. Ni dosti časa, gremo delat." #video
Zaprisega ministrov nove vlade Republike slovenije. Vlada. Ministrstvo za finance: Andrej Šircelj
Novice Šircelj napovedal prve ukrepe: zmanjšanje števila zaposlenih, kaj bo z bankomati?
Ministri vlade Republike Slovenije. Ministrska ekipa. Skupinska fotografija.
Novice Danes poteka primopredaja ministrskih poslov
Franci Matoz
Novice Novi notranji minister Franci Matoz bo takoj dobil zahteven primer
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer Tanja Fajon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.