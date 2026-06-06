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Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
6. 6. 2026,
7.21

Osveženo pred

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Natisni članek
akcija papir brisače hrana knjiga zavetišče živali

Sobota, 6. 6. 2026, 7.21

1 ura, 31 minut

V Ljubljani zbiralna akcija starega papirja za pomoč živalim

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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kuža, pes, pasje zavetišče | Del izkupička bodo namenili Zavetišču Horjul in Zavodu Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe, so še dodali v sporočilu za javnost. | Foto Shutterstock

Del izkupička bodo namenili Zavetišču Horjul in Zavodu Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe, so še dodali v sporočilu za javnost.

Foto: Shutterstock

Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir, razen večjih količin kartona, sprejemajo med 8. in 18. uro na parkirišču Trgovskega Centra Vič, del izkupička pa bodo namenili Zavetišču Horjul in Zavodu Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe.

Star papir z izjemo večjih količin kartona lahko obiskovalci oddajo v zabojnik na lokaciji, kjer jim bodo v pomoč prostovoljci društva. V okviru akcije bo možna tudi izmenjava že prebranih knjig.

Poleg tega v društvu zbirajo še staro posteljnino, rjuhe, brisače, odeje, plenične podloge in hrano za živali, so sporočili iz društva.

Na dobrodelni stojnici Društva za zaščito živali Ljubljana bodo obiskovalci poleg predstavitvenih gradiv našli tudi darila za svoje štirinožne prijatelje, delo društva pa bodo lahko podprli s prostovoljnim prispevkom. 

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