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Avtor:
K. M.

Petek,
5. 6. 2026,
7.07

Osveženo pred

27 minut

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Andrej Šircelj ministrstvo za finance ukrepi vlada bankomat zaposleni

Petek, 5. 6. 2026, 7.07

27 minut

Šircelj napovedal prve ukrepe: zmanjšanje števila zaposlenih, kaj bo z bankomati?

Avtor:
K. M.

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Zaprisega ministrov nove vlade Republike slovenije. Vlada. Ministrstvo za finance: Andrej Šircelj | Novi minister za finance je Andrej Šircelj. | Foto Bojan Puhek

Novi minister za finance je Andrej Šircelj.

Foto: Bojan Puhek

Novi minister za finance Andrej Šircelj je za Info360 napovedal prve ukrepe, ki jih bo sprejel kot minister.

Že na predstavitvi pred matičnim odborom je minister Šircelj napovedal rebalans proračuna, prav tako je pred njim nadaljevanje plačne reforme javnega sektorja vlade Roberta Goloba. Kot je povedal za Info360, morajo najprej ugotoviti, kako spremembe predhodnikov vplivajo na javne finance.

Zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju

Notranji minister Franci Matoz je napovedal zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Šircelj je ob tem dejal, da bo vsak minister pregledal, ali je trenutna ureditev glede števila zaposlenih ustrezna, in predlagal optimizacijo.

Glede na dvig obrambnih izdatkov, ki ga je Slovenija sprejela po opozorilih Nata, in glede na posledice interventnega zakona o razvoju Slovenije bo treba poiskati tudi dodatne vire financiranja. Tako kot nekateri ekonomisti tudi Šircelj meni, da je eden od mogočih ukrepov davek na dodano vrednost, medtem ko se z znižanjem DDV za osnovna živila, ki ga predvideva interventni zakon o razvoju Slovenije, ne strinja.

Ohranitev bankomatov na podeželju

Novi minister napoveduje tudi uvedbe brezplačnega osnovnega bančnega računa in ohranitev bankomatov v krajih na podeželju, kar bodo po ministrovih besedah, če bo to treba, uredili z zakonom. "Če ne bo dogovora z bankami, se to lahko uredi z zakonom. Ljudje morajo imeti možnost dostopa do gotovine oziroma svojega denarja," je dejal za Info360. 

Nova koalicija napoveduje še ustanovitev demografskega sklada. Nanj se bo s SDH, DSU in KAD preneslo vse premoženje države. Šircelj napoveduje, da se bodo dividende, ki se zdaj stekajo v proračun, v prihodnje stekale neposredno v pokojninsko blagajno, nova naloga demografskega sklada pa bo tudi plemenitenje premoženja.

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