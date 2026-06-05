Liga preiskuje incident z Brunsonom, New York v pričakovanju Donalda Trumpa

V noči na soboto po slovenskem času bo v dvorani Frost Bank Center odigrana druga tekma finala lige NBA. Košarkarji San Antonio Spursov bodo poskušali na domačem parketu izenačiti serijo z New York Knicksi, ki so pred dnevi dobili prvo tekmo s 105:95. Liga NBA preiskuje incident med teksaškimi navijači in zvezdnikom newyorške ekipe Jalenom Brunsonom, medtem pa se v New Yorku, kjer se bo finalna serija nadaljevala v torek zjutraj po slovenskem času, pripravljajo na obisk predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Na četrtkovi prvi tekmi finala v San Antoniu je New York presenetil domače Spurse in jih premagal s 105:95, tekmo pa so zaznamovali tudi navijači domače ekipe. Enemu, ki je med igro pritekel na igrišče in se poskušal fotografirati z zvezdnikom teksaške ekipe Victorjem Wembanyamajem, je liga NBA že izrekla dosmrtno prepoved obiska tekem pod njenim okriljem, poteka pa preiskava še enega spornega dogodka, v katerem je bil očitno tarča navijačev zvezdnik newyorške ekipe Jalen Brunson, s 30 točkami prvi strelec prve tekme finala in eden najzaslužnejših za vodstvo Knicksov v seriji. Ameriški mediji ne navajajo podrobnosti zapleta, se je pa nekdanji član Dallasa in dober prijatelj Luke Dončića ob koncu tekme pritoževal sodnikom in kazal na sedeže ob igrišču.

Košarkarji San Antonia z Victorjem Wembanyamajem na čelu so pod pritiskom. Foto: Reuters

Spursi bodo v noči na soboto po slovenskem času (2.30) tudi s pomočjo svojih vročekrvnih navijačev poskušali izenačiti serijo, preden se ta za dve tekmi seli v kultno newyorško dvorano Madison Square Garden, kjer bo navijaška vročica tudi zagotovo dosegla vrhunec. Knicksi so v finalu lige NBA nazadnje igrali leta 1999 in ga izgubili z 1:4 v zmagah, in to prav proti San Antoniu, na naslov prvaka pa čakajo vse od leta 1973.

V New Yorku se že pripravljajo na tretjo in četrto tekmo finala, še posebej zahtevno delo pa prireditelje čaka zaradi napovedane udeležbe predsednika ZDA Donalda Trumpa. Tega je na spektakel povabil lastnik moštva NY Knicks James Dolan. "Jim me je povabil in prišel bom. Ne vem še, na katero tekmo, morda celo na obe," je ameriškim medijem razlagal Trump.

Tudi Donald Trump si želi ogledati tekmo finala v živo. Foto: Reuters

Zaradi njegovega obiska – to bi bilo sploh prvič v zgodovini, da bi se aktualni predsednik ZDA udeležil tekme finala lige NBA – bo v dvorani Madison Square Garden zagotovo poostrena varnost, kar utegne zagreniti obisk navijačem kluba, pričakovati pa je tudi, da kontroverzni republikanski predsednik v velemestu, ki praviloma voli demokrate, ne bo deležen prav toplega sprejema, čeprav je sam rojen Newyorčan.

Liga NBA, finale, 5. junij:

Finale lige NBA: San Antonio Spurs (2) – New York Knicks (3) /0:1/ / / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še: