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Avtor:
Š. L.

Torek,
4. 8. 2026,
13.10

Osveženo pred

11 minut

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Chris Bosh NBA Liga NBA Liga NBA

Torek, 4. 8. 2026, 13.10

11 minut

Chris Bosh razkril: Januarja sem skoraj umrl

Avtor:
Š. L.

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Chris Bosh | Foto Anže Malovrh/STA

Foto: Anže Malovrh/STA

Nekdanji košarkar moštva Miami Heat, Chris Bosh, ki je osvojil dva naslova prvaka lige NBA, je spregovoril o težavah s krvnimi strdki in razkril, da ta življenjska bitka še vedno traja.

V nedavnem intervjuju s Samom Yipom za HoopsHype je član košarkarske hiše slavnih razkril, da je imel v začetku letošnjega leta hude zdravstvene težave. "Januarja sem imel novo epizodo. Praktično sem se zgrudil mrtev in se vrnil v življenje. Ne šalim se. Imel sem še eno pljučno embolijo. To se je zgodilo januarja. Teden dni sem preživel v bolnišnici. Jemljite svoja zdravila. Jaz jih jemljem vsak dan, skrbim zase in redno spremljam svoje stanje. Pri tem nisem imel nobenih simptomov. S tem se moraš spopadati vse življenje. Mislil sem, da je to že za menoj. Pa ni, zato se zdaj samo trudim dosledno držati terapije," je povedal Bosh.

Boshov boj s krvnimi strdki traja že več let in je tudi glavni razlog za prezgodnji konec njegove kariere v ligi NBA. Težave so se začele februarja 2015, ko mu je krvni strdek iz noge potoval v pljuča, zaradi česar je pristal v bolnišnici. V naslednji sezoni se je vrnil in odigral 53 tekem, vendar je bila to njegova zadnja sezona v 13-letni karieri. Že februarja 2016 so mu diagnosticirali nov krvni strdek, zaradi česar je izpustil preostanek sezone.

V dokumentarnem filmu Rebuilt je razkril, da so mu zdravniki moštva Miami Heat takrat povedali, da je njegova kariera najverjetneje končana. Čeprav se je Bosh boril s klubom, da bi mu dovolili vrnitev na parket, zdravniki za to niso dali zelene luči, kar se je pozneje izkazalo za pravilno odločitev glede njegovega zdravja. Ker ni uspešno opravil zdravniškega pregleda pred sezono 2016/17, ga je Miami leta 2017 odpustil, Bosh pa je leta 2019 tudi uradno končal svojo športno pot.

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