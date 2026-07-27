Ne vidimo ravno pogosto, da bi Luka Dončić na družbenih omrežjih objavljal fotografije s treningov. Njegova zadnja objava pa je požela veliko pozornosti, saj kaže, da se naš najboljši košarkar vneto pripravlja na novo sezono v ligi NBA.

Foto: Instagram V zadnjih tednih in mesecih se je okrog ekipe Los Angeles Lakers veliko dogajalo. Ena glavnih novic je bila, da njihove vrste zapušča zvezdnik LeBron James. Po tem odhodu je vse bolj jasno, kdo pri Jezernikih prevzema glavno vlogo.

Sedemindvajsetletni slovenski košarkar se več kot očitno vneto pripravlja na novo sezono. To kaže fotografija iz slovenskega fitnesa in gora uteži, ki jih ima Ljubljančan naloženih pri svoji vaji. Nova sezona v ligi NBA se začne konec oktobra.

Poletje posvetil hčerkama in treningu

Luka Dončić je v rednem delu sezone NBA 2025/26 za Los Angeles Lakers odigral 64 tekem in v povprečju na parketu preživel 35,8 minute. Dosegal je kar 33,5 točke, 7,7 skoka in 8,3 asistence na tekmo. Naš košarkar pa v končnici ni igral zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, ki jo je staknil že aprila.

Luka prav tako ni bil na voljo slovenski reprezentanci. Odločil se je, da se bo po naporni sezoni posvetil družini. Sam je razkril, da sta glavni razlog njegovi hčerki, ob tem pa poudaril, da individualno trenira in obiskuje fitnes. In to zdaj kaže tudi njegova zadnja fotografija.

Luka Dončić je tudi velik ljubitelj golfa. Foto: Filip Barbalić

Velik navdušenec nad golfom

Čeprav je Luka Dončić znan kot eden najboljših košarkarjev na svetu, je v zadnjem obdobju postal velik ljubitelj golfa, saj so ga večkrat opazili na slovenskih igriščih za golf. Opazili so ga tudi na slovitem turnirju The Open, kjer je prišel spremljat Scottieja Schefflerja, najljubšega igralca našega košarkarskega asa.

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