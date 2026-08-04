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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
17.40

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek
Matthew Brennan Ben Tulett Dirka po Burgosu Žak Eržen Domen Novak Primož Roglič Primož Roglič Visma | Lease a Bike

Torek, 4. 8. 2026, 17.40

21 minut

Dirka po Burgosu, 1. etapa

Na dirki, ki jo je Roglič odpovedal, prva etapa kolesarjema Visme

Avtor:
STA

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Matthew Brennan | Matthew Brennan | Foto Guliverimage

Matthew Brennan

Foto: Guliverimage

V prvi etapi dirke po Burgosu, ki za mnoge pomeni generalko pred Vuelto, sta dvojno zmago zabeležila tekmovalca ekipe Visma | Lease a Bike, Matthew Brennan in Ben Tulett. Britanca sta imela v zaključku, etapa se je končala z vzponom na grad v Burgosu, več moči od konkurentov, tretje mesto je zasedel Avstralec Laurence Pithie.

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Eksploziven zaključek 165 kilometrov dolge etape je ponujal možnost številnim kolesarjem, tako sprinterjem kot specialistom za vzpone, na koncu pa se je, potem ko so tik pred zadnjim kilometrom ujeli ubežnike, izoblikovala skupina 12 kolesarjev, ki so se udarili za zmago. Pred zasledovalci so si nabrali nekajsekundno prednost.

Ben Tullett, ki se je izkazal že na sobotni enodnevni klasiki v San Sebastianu, na kateri je zasedel tretje mesto, je dokazal, da je v odlični formi in da namerava mešati štrene tudi favoritom dirke, kot so Giulio Pellizzari, Julio Ciccone, Felix Gall, Mikel Landa, Enric Mas in drugi. Vsi našteti se v prvi etapi niso potegovali za visoke uvrstitve.

Slovenska predstavnika na dirki imata vlogi pomožnikov. Žak Eržen je in bo pomagal kapetanoma ekipe Bahrain Victorious Pellu Bilbau in Afonsu Eulaliu, Domen Novak pa Pavlu Sivakovu in Jayu Vinu, od katerih pri ekipi UAE Emirates, ki jo vodi Jan Polanc, največ pričakujejo.

V prvi etapi ju ni bilo v ospredju, najbrž bo tako tudi v preostalih štirih etapah, vključno z drugo, ki bo vsebovala tri vzpone tretje kategorije, na zadnjem, 3,4 kilometra dolgem s povprečno 7,7-odstotno naklonino, bo tudi cilj.

Na dirki je nameraval kolesariti tudi Primož Roglič, a je po padcu na treningu nastop odpovedal.

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