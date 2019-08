[video: 59371 / ]

... leta 2012 je naš najboljši strelec Rajmond Debevc na olimpijskih igrah v Londonu, te se bile njegove že osme, osvojil bronasto medaljo v malokalibrski puški leže. Pred tem je v Sydneyju leta 2000 osvojil zlato. Ta medalja ga je na razglasitvi ganila do solz. V Pekingu leta 2008 pa je bil prav tako bronast.

Takrat devetinštiridesetletni Rajmond Debevec je v Londonu osvojil že svojo tretjo olimpijsko medaljo. Čeprav je bilo videti, da je do medalje prišel zlahka, je po tekmi priznal, da je bilo kljub njegovim bogatim izkušnjam prisotne kar precej živčnosti.

"Morda je bilo videti, da sem zlahka osvojil kolajno, a ni bilo tako. V kvalifikacijah sem imel veliko skrbi, v meni je dobesedno vrelo, imel sem velike težave z zbranostjo, skrbelo me je tudi vreme. Kljub vsem tem težavam in skrbem sem se s tretjim dosežkom prebil v finale," je dejal Debevec in dodal: "Pred nastopom v finalu so se pojavili novi dvomi, saj te dvorane nisem imel priložnost preizkusiti, a svetloba je bila izvrstna. Priznam, puška v finalu ni bila najbolj mirna, srčni utrip je bil visok, kljub temu pa sem imel od prvega do zadnjega strela vse pod nadzorom," je po osvojeni bronasti medalji povedal slovenski strelski šampion.

Mačkov uspeh kariere

... leta 2018 je do največjega uspeha v karieri prišel slovenski strelec Boštjan Maček, ki je na evropskem prvenstvu v trapu v Leobersdorfu osvojil zlato kolajno.

Ustanovila se je liga NBA

Leta 1949 se je v ZDA ustanovila najmočnejša košarkarska liga na svetu. Združili sta se ligi BAA in NBL, liga pa se je preimenovala v ligo NBA. Nova liga je bila sestavljena iz 17 moštev. Namen te združitve je bila večja popularnost košarke. Prvi predsednik lige NBA je bil Maurice Podoloff.

Zgodilo se je še:

Leta 1952 so se v Helsinkih končale 15. olimpijske igre.

Leta 1970 se je končala štiridnevna stavka lige NFL.

Leta 1980 so se v Moskvi končale 22. letne olimpijske igre. Zaradi bojkota ZDA se je iger udeležilo le 80 držav.

Leta 1996 je španski kolesar Miguel Indurain po petih zmagah na Touru zmagal še na kronometru na olimpijskih igrah v Atlanti.

Leta 1997 je Američan Maurice Green postal svetovni prvak v teku na sto metrov.

Leta 2000 je Mednarodna nogometna zveza FIFA spremenila sistem dodeljevanja organizacije turnirjev za svetovno prvenstvo: od leta 2010 naprej se bo SP vsakič preselil z enega kontinenta na drugega.

Leta 2004 je Merlene Ottey na mitingu v Lievinu v Franciji zmagala v teku na sto metrov in s časom 11,09 popravila slovenski rekord. Ta velja še danes.

Leta 2017 je veličastno kariero sklenil ukrajinski boksarski šampion Vladimir Kličko.

Leta 2017 je brazilski nogometni virtuoz Neymar s prestopom iz Barcelone v PSG poskrbel za rekord nad rekordi. Prestop je stal neverjetnih 222 milijonov evrov.

Rodili so se …

1950 – nekdanji slovenski hokejist Bojan Kumar

1952 – nekdanji argentinski nogometaš Osvaldo Cesar Ardiles

1952 – nekdanji poljski teniški igralec Wojtek Fibak

1977 – nekdanja slovenska smučarka Špela Bračun

1973 – nekdanji grški nogometaš Nikos Dabizas

1976 – nekdanji slovenski nogometaš Aleš Kodelja

1978 – nekdanji slovenski nogometaš Gregor Zore

1978 – nekdanji poljski nogometaš Mariusz Jop