Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1998 je Urška Hrovat novo slalomsko sezono začela tako, kot je končala prejšnjo, z uvrstitvijo na vrh zmagovalnega odra. Na uvodnem slalomu sezone je v Park Cityju vso konkurenco ugnala za 38 stotink.

Takrat 24-letna vražja Slovenka je vodila že po prvi vožnji slaloma, ko je imela kar sekundo in deset stotink prednosti pred najbližjo zasledovalko. V finalu ji je uspelo zadržati dovolj prednosti, da se je veselila svoje pete slalomske zmage v svetovnem pokalu, prve zunaj Evrope.

Za Hrovatovo sta se zvrstili Avstrijka Sabine Egger (+0.38) in presenetljivo Hrvatica Janica Kostelić (+0.69), ki je z 12. mesta po prvi vožnji s številko 53 napredovala med prve tri. Slovenski uspeh sta s šestim oziroma osmim mestom dopolnili Alenka Dovžan in Nataša Bokal.

To je bila za Hrovatovo, ki ima v svoji zbirki tudi slalomski bron s svetovnega prvenstva v Sierra Nevadi leta 1996, zadnja zmaga v svetovnem pokalu. Preostale slalomske zmage je dosegla v Mariboru (1994), Meribelu (1994), Garmischu (1996) in Crans-Montani (1998).

Zgodilo se je še …

... leta 1905 so v Melbournu odigrali prve teniške dvoboje turnirja, ki ga danes poznamo pod imenom Odprto prvenstvo Avstralije.



... leta 1920 se je na nogometnem štadionu Croke Park na tekmi med tamkajšnjim Dublinom in Tipperaryjem zgodil masaker. Skupina britanskih navijačev je prišla na igrišče in streljala na prisotne. Na štadionu je ubila 14 ljudi.

... leta 1965 je nogometna reprezentanca Gane v finalu afriškega pokala s 3:2 premagala Tunizijo in se okitila z naslovom afriškega prvaka. Ganci so naslov ubranili z zmago po podaljšku.

... leta 1990 je nizozemski nogometaš Dennis Bergkamp v Rotterdamu pri zmagi nad Grčijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1992 z 2:0 zabil prvi gol v dresu nizozemske reprezentance. Skupno jih je v izbrani vrsti zbral 37, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice strelcev Oranje. Na prvem je s 50 zadetki Robin van Persie.

... leta 1997 so Blodukove nagrade za športne dosežke prejeli telovadec Leon Štukelj, smučarski skakalec Primož Peterka in alpski smučar Franci Čop.

Rodili so se …

1943 – nekdanji francoski dirkač Jacques Laffite

1944 – nekdanji ameriški košarkar Earl Monroe

1955 – nekdanji ameriški košarkar Cedric Maxwell

1959 – nekdanji estonski nogometaš Sergej Ratnikov

1961 – nekdanji portugalski nogometaš João Domingos Pinto

1964 – nekdanji košarkar iz Haitija Olden Polynice

1965 – pokojni ameriški košarkar Reggie Lewis

1966 – nekdanji grški nogometaš Thanasis Kolitsidais

1977 – nekdanji švicarski nogometaš Bruno Berner

1979 – nekdanji italijanski nogometaš Vincenzo Iaquinta

1979 – nekdanji ameriški košarkar Stromile Swift

1979 – kanadski hokejist Alex Tanguay

1984 – španski motociklist Alvaro Bautista

1985 – španski nogometaš Jesus Navas

1986 – ameriški hokejist Ben Bishop

1989 – angleški nogometaš Fabian Delph

1990 – angleška kolesarka na stezi Dani King

1991 – etiopska atletinja Almaz Ajana