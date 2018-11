Leta 1999 se je Slovenija prvič uvrstila na veliko nogometno tekmovanje, potem ko je v dodatnih kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2000 izločila favorizirano Ukrajino, za katero sta nastopala tudi zvezdnika evropskega nogometa Sergej Rebrov in predvsem Andrij Ševčenko.

Slovenci so na prvi tekmi v Ljubljani z golom Milenka Ačimovića s sredine igrišča zmagali z 2:1. Na povratni tekmi jim je na zasneženem Olimpijskem štadionu v Kijevu jim je za napredovanje zadostoval že remi.

Slovenci so zaostajali, a nato je za zlati gol v 76. minuti poskrbel Miran Pavlin, ki je postavil končni izid 1:1 in Slovenijo, s klopi jo je vodil zdajšnji selektor Srečko Katanec, popeljal na prvo veliko nogometno tekmovanje, predvsem pa poskrbel za veliko nogometno evforijo, ki je zajela Slovenijo.

Zgodilo se je še ...

… leta 1954 je največji evropski športni časopis, francoski L'Equipe, objavil ustanovitev klubskega nogometnega tekmovanja pokal evropskih klubskih prvakov, ki ga danes poznamo pod imenom liga prvakov.

… leta 1982 je na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 1984 prvič za Nemčijo nastopil Rudi Völler, ko je z Nemci v Belfastu izgubil proti Severni Irski z 0:1. Ta napadalec se je ustavil pri 90 nastopih in 47 zadetkih v dresu reprezentance.

… leta 2002 je avstralski teniški igralec Lleyton Hewitt drugo leto zapored postal zmagovalec zaključnega teniškega turnirja najboljše osmerice. V Šanghaju je proti četrtopostavljenemu Špancu Juanu Carlosu Ferreru po treh urah in 50 minutah slavil s 7:5, 7:5, 2:6, 2:6 in 6:4.

… leta 2004 je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski tekmi proti Slovaški v Trnavi pred 5500 navijači remizirala brez zadetka. Na tej tekmi sta v ekipi Branka Oblaka debitirala vratar Samir Handanovič in Mišo Brečko. To je bila jubilejna 110. uradna tekma slovenske reprezentance.

… leta 2006 je po dolgi bolezni v 80. letu starosti umrl legendarni nekdanji madžarski nogometaš Ferenc Puškaš. Bil je glavni mož Madžarske, ki je blestela v 50. in 60. letih preteklega stoletja. Z Madžarsko, za katero je na 84 tekmah zabil kar 83 golov, je osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah leta 1952 in na svetovnem prvenstvu leto pozneje izgubil šele v finalu. Kar petkrat je bil španski in trikrat evropski prvak z madridskim Realom, za katerega je igral med letoma 1958 in 1966. V tem času je za Madridčane zabil kar 242 golov na 262 tekmah.

Rodili so se:

1929 – nekdanji srbski košarkar Ranko Žeravica

1930 – nekdanji ameriški atlet Bob Mathias

1935 – nekdanji avstrijski alpski smučar Toni Sailer

1945 – nekdanji ameriški košarkar Elvin Hayes

1959 – nekdanji angleški nogometaš Terry Fenwick

1968 – nekdanji slovenski nogometaš Siniša Jukić

1969 – nekdanji belgijski namiznoteniški igralec Jean-Michel Saive

1972 – nekdanji angleški badmintonist Joanne Goode

1973 – nekdanji nemški nogometaš Bernd Schneider

1976 – nekdanji slovenski nogometaš Amir Agić

1977 – nekdanja slovenska smučarka tekačica Andreja Mali

1977 – nekdanji južnoameriški plavalec Ryk Neethling

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Vladimir Ostojić

1983 – grški košarkar Ioannis Bourousis

1986 – slovenski nogometaš Aleksander Rajčević

1986 – portugalski nogometaš Luis Nani

1986 – britanski atlet Greg Rutherford