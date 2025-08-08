Na nogometni tržnici v teh dneh še kako odmeva prestop Benjamina Šeška, ki bo v kratkem sklenil zvestobo z Manchester Unitedom, rdeči vragi pa bodo Leipzigu za mladega slovenskega asa odšteli 85 milijonov evrov. O tem, kaj bi lahko 22-letnega Radečana pričakalo v Angliji, kakšna je veličina rdečih vragov, trenerja Rubena Amorima in kapetana Bruna Fernandesa – dotaknil pa se je tudi nepozabne prigode na Old Traffordu, na katerem se je leta 2022 počutil kot v sanjah – smo poklepetali s Šeškovim dolgoletnim sodelavcem v konici napada Andražem Šporarjem. Ljubljančan se je razgovoril o marsičem.

Zmotili smo ga v Istanbulu, kamor je pripotoval z ekipo, saj se bo v soboto v prijateljskem srečanju pomeril s Fatih Karagümrükom. ''Veselim se te sezone, saj mi končno služi zdravje. Dobro sem se spočil, nato pa oddelal celotne priprave. Koleno me ne boli več, tako da se izredno veselim te sezone, tako klubske kot tudi reprezentančne,'' je Andraž Šporar sporočil vesele novice iz Turčije, saj je znova dobro fizično pripravljen, težave s kolenom, ki so ga pestile dalj časa, pa je uspel rešiti brez operacijskega posega. Hitro je našel tudi strelsko formo, saj je na štirih pripravljalnih tekmah dosegel tri zadetke.

Sprva je bilo mišljeno, da se bo Alanyaspor, zdajšnji Šporarjev delodajalec, v soboto za točke v Istanbulu pomeril s Fenerbahčejem, a je dvoboj z zvezdniško zasedbo Joseja Mourinha zaradi prenatrpanega urnika turškega velikana odpadel. Tako se bo 31-letni Ljubljančan jutri pomeril z moštvom, za katerega nastopa Jure Balkovec. Dolgoletna slovenska reprezentanta se bosta imeli o čem pogovarjati, zagotovo pa bo beseda tekla tudi o prestopu Benjamina Šeška, ki je že celo poletje ena najbolj vročih nogometnih tem, kaj kmalu, ko bo 22-letni slovenski napadalec sklenil bajno pogodbo z Manchester Unitedom, pa bo poskrbel tudi za nov slovenski rekord.

V prihodnosti lahko naredi še dražji prestop

Manchester United namerava za Benjamina Šeška plačati 85 milijonov evrov. Foto: Guliverimage Kakšno okolje sploh prinaša Anglija za enega najbolj cenjenih mladih napadalcev na svetu? O tem smo povprašali njegovega dolgoletnega reprezentančnega partnerja v konici napada Andraža Šporarja, ki ima s Šeškom, Anglijo in njegovim bodočim delodajalcem Manchester Unitedom številne povezave.

"Njegov prestop odmeva tudi v Turčiji. O Benjaminu smo se veliko pogovarjali s soigralci. Sprašujejo me, kakšen igralec je. Zanima jih, ali je resnično vreden tega denarja. Povedal vam bom tisto, kar sem tudi njim. To je morda drzna trditev, a glede na njegov potencial, ki ga Benjamin premore, zna biti 85 milijonov evrov zanj celo prenizek znesek. S potencialom, kot ga ima, se lahko še razvija. Ne pozabimo, kaj vse je že dosegel pri 22 letih, s tem potencialom pa sem prepričan, da bi lahko v nadaljevanju kariere naredil še dražji prestop," nam je Andraž povedal tisto, kar si resnično misli o dometih devet let mlajšega Šeška.

Znal se bo spopasti s pritiskom

Andraž Šporar je pred leti kot nogometaš Middlesbrougha nosil rdeči dres. Podoben v Manchestru čaka tudi Benjamina Šeška. Foto: Reuters Šporar je v pestri karieri zaigral tudi na Otoku, kjer je nosil dres Middlesbrougha. ''Anglija predstavlja okolje, ki je absolutno primerno za Šeška. Dobro, sam sem igral za Middlesbrough, s katerim smo tekmovali v Championshipu. Nekaj je Middlesbrough, drugo pa je Manchester United in Premier League, a vseeno … Šeško se mora zavedati, da se bodo zapravljene priložnosti pri Unitedu toliko bolj potencirale. Zato mora biti psihološko zelo dobro pripravljen. Kakor ga poznam, dela ogromno na tem in se bo znal s tem spopasti. Kar se tiče mene, je naredil pravi korak,'' je vesel, da bo njegov reprezentančni soigralec nadaljeval kariero v slovitem angleškem klubu.

Verjame tudi, da bi lahko ravno Šeško v sodelovanju s trenerjem Rubenom Amorimom predstavljal tisti jeziček na tehtnici, ki bi Unitedu pomagal na poti do vrnitve k stari slavi. "V tem klubu vsi pričakujejo naslove in igranje v ligi prvakov, realnost pa je drugačna. Morda pa bo zdaj drugače."

Benjamin Šeško in Andraž Šporar bosta znova združila moči v reprezentanci jeseni, ko bo napočil čas za kvalifikacije za SP 2026. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Šeško bo imel pri Unitedu opravka z nenavadno sezono, saj rdeči vragi ne nastopajo v Evropi. To bo po svoje dodaten plus za slovensko reprezentanco, saj bi lahko tako jesenske kvalifikacijske spopade za SP 2026 dočakal še z večjo svežino. "Vseeno pa v Angliji vlada ogromna intenziteta, kar se tiče igranja tekem v ligi in pokalu. Tako velike ni drugod na svetu. Kar pa se tiče Evrope, bo verjetno v Šeškovi karieri to zanj prva in zadnja sezona, da ne bo igral v njej. Preprosto si ne predstavljam, da bi izkusil še kdaj kaj takega," je prepričan, da bo United v tej sezoni popravil vtis in se kmalu vrnil na evropski zemljevid.

Ima vse, kar potrebuje vrhunski napadalec

Andraž Šporar se je večkrat v živo prepričal o izjemnih fizičnih predizpozicijah Benjamina Šeška. Foto: Aleš Fevžer S kakšnimi branilci pa bo imel opravka Šeško na Otoku? "Na srečo je VAR z leti poskrbel, da ni več toliko brutalnih posredovanj, je pa vseeno res, da sodniki v Angliji puščajo grobo igro. Manjših kontaktov, ki bi jih v drugih državah označili za prekršek in prekinili igro, v Angliji ne piskajo. Želijo, da teče ritem igre in da navijači na tribunah čim bolj uživajo," je Šporar vesel, da se v Angliji ne dogajajo več tako krvoločni štarti, zaradi katerih je pred leti, spomnimo se le na žalostno usodo brazilskega Hrvata Eduarda v dresu Arsenala, trpelo veliko napadalcev.

Zdaj je vendarle drugače, branilci pa bodo tako močnega in sposobnega napadalca kot je Benjamin, po mnenju Šporarja le stežka vrgli iz ritma. "Igra se dinamičen nogomet, a Šeško s svojimi fizičnimi predizpozicijami, višino in močjo, ne bi smel imeti težav. Ravno nasprotno. Prepričan sem, da ne bo imel nobenih težav. Bolj bo vprašanje psihe. V njegovo fiziko pa ne more noben dvomiti. To, kar ima Šeško, je od boga dano. To je idealno za napadalce. Je hiter, močen, spreten, izredno raztegljiv. Če se bo znal še psihično kosati s pritiskom, uspeh ne bo izostal," bo držal pesti za mlajšega rojaka, da se čimprej navadi na otoške razmere in tudi v Angliji pokaže tisto, kar je že mnogokrat v dresu Leipziga oziroma slovenske izbrane vrste.

"Amorim je pravi trener za Šeška"

Mladi portugalski strateg Ruben Amorim v prejšnji sezoni ni upravičil pričakovanj Uniteda. Foto: Reuters V Manchestru čaka Šeška sodelovanje s trenerjem, ki ga pozna Šporar zelo dobro. To je Ruben Amorim, 40-letni Portugalec, ki je dosegal izjemne uspehe s Sportingom, po selitvi na Otok pa z Unitedom (še) ni napravil želenega premika na bolje.

"Amorim je zagotovo trener, s katerim bi lahko Šeško dobro sodeloval. Na Portugalskem sva bila skupaj 10 mesecev in me je navdušil. Kot trener točno ve, kako mora njegova ekipa igrati. Točno ve, kakšen sistem mora imeti in od tega ne odstopa. To poudarja na vsakem treningu, pri vsaki vaji. Venomer išče maksimum od vsakega igralca, vedno ga spodbuja. Treningi niso dolgi, so pa intenzivni, kar mi je bilo všeč. Ima tudi nenazadnje občutek za mlade igralce, kar je dokazal že s tem, koliko mladih igralcev je prodal Sporting za drago ceno," je spomnil na primere donosnih prodaj Nuna Mendesa, Matheusa Nunesa, Manuela Ugarteja, Pedra Porra in podobnih nekdanjih asov Sportinga.

Andraž Šporar je pred leti na Portugalskem branil barve velikana Sportinga, pri katerem je nastopal v zeleno-belih dresih, katere je vzljubil pri Olimpiji. Foto: Reuters

"Ruben je pravi trener za Šeška, je pa tudi res, da bo za njiju napočilo težko okolje, saj ne bo imel nobeden pretirano dosti časa," se zaveda, da morda navijači Uniteda ne bodo dolgo potrpežljivi, ampak bodo pričakovali uspešne predstave rdečih vragov že od samega začetka sezone.

Ta se bo začela spektakularno, 17. avgusta se bosta v derbiju na Old Traffordu udarila United in Arsenal, nekdanji snubec Šeška. Tako se bosta Šeško pomeril proti Švedu Viktorju Gyökeresu, ki je vskočil na Emirates po tem, ko se topničarjem ni izšlo s Slovencem. Šeško bo tako postal prvi Slovenec, ki je oblekel dres Uniteda.

Osvojili so Old Trafford, bilo je noro

Tako je v začetku februarja 2022 zaigral na Old Traffordu, kjer ga je pokrival takratni obrambni steber Uniteda Raphael Varane. Foto: Guliverimage Ne bo pa Šeško prvi Slovenec, ki bi zaigral na Old Traffordu. Ta privilegij je doseglo že veliko Slovencev, med njimi tudi Andraž Šporar, ki ga vežejo na sloviti stadion prekrasni spomini.

"Bilo je noro. To je bila ena bolj norih tekem v moji karieri. Z Middlesbroughom smo leta 2022 gostovali v pokalu pri Unitedu. Cristiano Ronaldo je zapravil 11-metrovko, nato je Bruno Fernandes zgrešil prazen gol. United je vseeno povedel z 1:0, mi pa smo, čeprav je naš igralec igral z roko, a na srečo takrat ni bilo sistema VAR, izenačil na 1:1. Nato smo premagali Manchester United po izvajanju 11-metrovk. Bilo je nepozabno, na Old Trafford je prišlo 11 tisoč naših navijačev, ki so prepevali pesmi o meni in soigralcih," je z radostnim glasom našteval trenutke, ki so se mu vtisnili v spomin.

"Je pa še nekaj. Dotaknil bi se tudi pritiska. Spomnim se, da so takrat navijači Man Utd žvižgali Ronaldu in ostalim. Iz tega vidika bo Šešku in soigralcem ob morebitnih neuspehih težko. A glede na to, kako dobro poznam Šeška, s tem ne bi smel imeti težav," je optimist.

Old Trafford bo kmalu nov nogometni dom Benjamina Šeška. Foto: Reuters

"Vemo tudi, kako so lahko v Angliji mediji neizprosni," je spomnil tudi na tabloide in rumeni tisk, kjer pogosto prevladujejo zlasti nenogometne teme. "Vseeno pa verjamem, da ima Šeško po domače povedano glavo 'naštimano' za to, da se lahko uspešno spopade s takšnim pritiskom. Da se osredotoči le na igrišče in nič drugega. Da posluša trenerja Amorima, ki je letos sestavil dobro ekipo. Privoščil bi jim, da bi imeli dobro sezono," si želi, da bi rdeči vragi v tej sezoni na lestvicah zasedali bistveno višji položaj od tistega v zadnji, ko so osvojili klavrno 15. mesto.

Bruno te preprosto najde

Andraž Šporar in Bruno Fernandes sta bila soigralca pri Sportingu le za kratek čas. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko O tem, da bi lahko Šeško pri Unitedu navduševal in prišel lažje do izraza, bi lahko pomagalo tudi dejstvo, da bo njegov kapetan Bruno Fernandes. Šporar si je svojčas pri Sportingu delil slačilnico s portugalskim asom.

"Resda sva igrala le na dveh ali treh tekmah, saj je bil takrat z glavo že pri prestopu k Unitedu, a se je na vsakem treningu videlo, kako predstavlja dodano vrednost. Spada v sam vrh evropskega nogometa. Ko pogledamo tako zadnjih štiri, pet let Uniteda, niti približno ne igrajo tako dobro, da bi bili pri evropskem vrhu, številke Bruna pa so vseeno neverjetne. Govorimo o zadetkih in podajah. Vrhunskih podajah, po katerih lahko pade gol v vsakem trenutku. Bruno te preprosto najde. Verjamem, da bo Šeško zadovoljen z njim," se je nasmejal izkušeni slovenski napadalec, ki je prepričan, da bo pri Unitedu, kar se tiče asistenc, naperjenih Šešku, imel največ prstov vmes prav Bruno.

Liverpool naj zmaga 3:2, Šeško pa doseže dva gola

Na Otoku stiska Andraž Šporar pesti za Liverpool. Foto: Guliverimage Rdeči vragi po odhodu trenerja Alexa Fergusona (2013) ne dosegajo tako vrhunskih rezultatov in pogosto, čeprav vsakoletno pripeljejo zelo drage okrepitve, parajo živce navijačem. So po odhodu slovitega Škota postali po svoje zakleti klub? "Dobro vprašanje, katerega si zagotovo postavljajo v pisarni Uniteda. To se sprašujejo mnogi," je dejal in pojasnil, kako v preteklosti ni pretirano spremljal rdečih vragov, saj je na Otoku vedno stiskal pesti za Liverpool. Zlasti zaradi prvega in največjega vzornika Španca Fernanda Torresa. "No, bom pa začel United bolj spremljati zdaj. Zaradi Šeška," je pristavil.

Za koga pa bo navijal, ko bo Šeško gostoval na Anfieldu? "Najbolje bi bilo, da bi Liverpool zmagal s 3:2, Šeško pa bi zabil oba gola za United. Volk bi bil sit, koza pa cela," se je nasmehnil Špoki, ki bo v novi sezoni stiskal pesti na Otoku še za enega reprezentančnega soigralca.

To je Jaka Bijol, novopečeni branilec Leeds Uniteda. "Izbral je fantastično mesto, v katerem bo užival. Leeds je ogromen klub z vrhunskimi navijači," je prepričan, da se bo Korošec hitro izkazal v angleškem klubskem nogometu, saj ima vse, kar potrebuje moderen branilec, da lahko uspe v tako zahtevnem okolju. Tudi borbenost in nepopustljivost, ki je na Otoku še kako pomemben dejavnik.

V angleškem prvenstvu bo poleg Benjamina Šeška zastopal slovenske barve tudi Jaka Bijol, novopečeni branilec Leeds Uniteda. Foto: www.alesfevzer.com

Slednjega bodo že čez slab mesec dni potrebovali tudi najboljši slovenski nogometaši, saj bo Kekova četa 5. septembra odprla kvalifikacije za SP 2026 proti Švedski. "Prva tekma bo izredno pomembna. Naredili bomo vse za pozitiven rezultat, saj je naša skupina zelo izenačena in bo štela vsaka točka," se zaveda, da bo jeseni, ko se bo Slovenija merila tudi proti Švici in Kosovu, še zelo pestro. Zlasti proti Švedom, ki v napadu računajo na Alexandra Isaka (za zdaj še Newcastle, a si želi prestopiti k Liverpoolu) in Viktorja Gyökeresa (Arsenal). To bo tudi prva reprezentančna tekma, na kateri bo Šeško nastopil kot rdeči vrag.