Besni Salah na treningu, a na tekmo lige prvakov ne potuje

Mohamed Salah ne bo v kadru Liverpoola za torkovo tekmo lige prvakov proti milanskemu Interju, ne bo pa dobil disciplinske kazni svojega kluba, potem ko je v soboto javno kritiziral trenerja Arneja Slota, ker ni igral na tretji tekmi zapored. Meni, da so njega okrivili za serijo slabih rezultatov.

Liverpool je pretekli konec tedna doživel novo razočaranje v angleški premier ligi. Ao Tanaka je zadel v šesti minuti sodniškega dodatka in Leeds United mu je vzel točko (3:3). Po 15 odigranih tekmah so rdeči na zanje skromnem devetem mestu prvenstvene lestvice in že deset točk za vodilnim Arsenalom. Na zadnjih desetih ligaških tekmah so kar šestkrat izgubili, dvakrat remizirali in samo dvakrat zmagali. Vmes so izpadli še v ligaškem pokalu, v ligi prvakov pa sta bila boljša PSV in Galatasaray.

Arne Slot na zadnjih treh tekmah na Salaha ni računal. Foto: Reuters Še dodaten notranji nemir v ekipi je zdaj ustvaril egipčanski zvezdnik Mohamed Salah, ki na tekmi proti Leedsu Jake Bijola sploh ni dobil priložnosti za igro. Pravi, da ga je trener Arne Slot "vrgel pod avtobus", da so njega okrivili za tako slabe rezultate. "Že tretjič zapored sem bil na klopi. To se mi je zgodilo prvič v karieri. Zelo sem razočaran. In to po vsem, kar sem naredil za klub v zadnjih letih, zlasti v zadnji sezoni." V prejšnji sezoni je dal na 52 tekmah na vseh tekmovanjih 34 golov in še podal za 18 zadetkov. V tej sezoni je za zdaj pri petih golih in treh asistencah (19 tekem). Za Liverpool igra že od leta 2017, v zgodovini tega kluba pa sta dala več golov samo Ian Rush in Roger Hunt.

Salah je po sobotni tekmi še dejal, da se očitno njegov čas v Liverpoolu izteka. Vodstvo kluba je po nogometaševem izbruhu opravilo več sestankov, za disciplinsko kazen se niso odločili. V ponedeljek pa je popoldne prišla novica, da Salah ne bo odpotoval na torkovo tekmo lige prvakov v Milano. Na ponedeljkovem treningu je sicer sodeloval. Naslednji teden sicer odhaja na afriški pokal narodov in ga tako v Liverpool ne bo do sredine januarja, ko se bo dogajal zimski prestopni rok, tako da je res velika verjetnost, da je že odigral zadnjo tekmo za redse.