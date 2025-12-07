Konec idile pri Liverpoolu, Salahu je prekipelo

Po novem razočaranju Liverpoola, rdeči so v soboto na Elland Roadu, čeprav so vodili z 2:0 in 3:2, osvojili le točko (3:3), so na Otoku še kako odmevale besede Mohameda Salaha. Egipčan je bil vrsto let gonilna sila napada rdečih in najboljši strelec, v tej sezoni pa so njegove številne bistveno skromnejše. Po tekmi v Leedsu, kjer je grel klop vseh 90 minut, se je ustavil pred kamerami in povedal vse, kar mu je ležalo na duši.

Liverpoolu v tej sezoni ne gre vse po načrtih. Trenerju Arneju Slotu se zaradi neprestanih spodrsljajev tako na Otoku kot tudi v Evropi trese stolček, v zadnjem obdobju pa se je spremenil tudi klubski status Mohameda Salaha. Še nedavno nezamenljivi Egipčan, ki je predstavljal dodano vrednost in rušil strelske mejnike, je znova grel klop.

Še tretjič zapored je Liverpool začel dvoboj brez njega. Na Elland Roadu, kjer je Liverpool na gostovanju pri Bijolovem Leeds Unitedu v razburljivem srečanju, polnem preobratov, osvojil točko (3:3), sploh ni zaigral. "Počutim se, kot da bi me vrgli pod avtobus," odmevajo besede razočaranega Afričana, ki je javno spregovoril o tem, kako se je spremenil njegov odnos s trenerjem Slotom.

"To se mi je zgodilo prvič v karieri"

Salah predstavlja dolgoletno klubsko ikono rdečih. Za Liverpool je zbral 420 nastopov in dosegel kar 250 zadetkov. Je tretji najboljši strelec vseh časov, več zadetkov sta dosegla le Ian Rush (346) in Roger Hunt (285). Številni zadetki Salaha so odločali tudi o naslovih in lovorikah, navijači Liverpoola ga nosijo globoko v srcu. Zato mu je bilo še toliko huje pri srcu, ko je moral še tretjič zapored tekmo Liverpoola spremljati s klopi.

Mohamed Salah je že tretjič zapored dvoboj Liverpoola začel na klopi. Foto: Reuters

"Nisem mogel verjeti, da sedim vseh 90 minut na klopi. Že tretjič zapored sem bil na klopi. To se mi je zgodilo prvič v karieri. Zelo sem razočaran. In to po vsem, kar sem naredil za klub v zadnjih letih, zlasti v zadnji sezoni," se je razjezil Salah. Ob vsem trpljenju se ne more več zadrževati. Tako se je po koncu srečanja v Leedsu ustavil pred kamerami in povedal vse, kar mu leži na duši.

"Zsi se mi več kot očitno, da si nekdo želi, da bi meni naprtili celotno krivdo," je prepričan, da iščejo v njem krivca za ponesrečeno sezono. Liverpool brani naslov angleškega prvaka, a je po rekordno visokih poletnih nakupih, v katerih so na Anfield prišli Alexander Isak, Hugo Ekitike in Florian Wirtz, za zdaj razočaral navijače.

"Ne verjamem, da sem jaz ta težava"

"Klub mi je poleti veliko obljubljal. Zdaj, ko sedim na klopi, lahko povem, da niso držali obljub. V preteklosti sem večkrat omenil, da sem s trenerjem zgradil dober odnos. No, zdaj kar naenkrat nimava več nobenega odnosa. Pa sploh ne vem, zakaj. Počutim se, kot da bi me 'klub vrgel pod avtobus'. Imam občutek, kot da me nekdo noče v klubu," izkušeni Afričan ne skriva razočaranja.

Ni mu jasno, zakaj ne dobiva več toliko priložnosti. Foto: Reuters

"Vedno bom podpiral ta klub. Moji otroci bodo vedno navijali zanj. Obožujem ta klub, vedno ga bom. A položaj, v katerem sem zdaj, zame ni sprejemljiv. Ne razumem ga. Kot da bi me vrgli pod avtobus. A ne verjamem, da sem jaz ta težava. Za ta klub sem naredil ogromno. Ni se mi treba vsak dan boriti za svojo vlogo v klubu. To sem si to prislužil. Zaslužil sem si ta status," je poudaril 33-letni napadalec, ki je v prejšnji sezoni Liverpoolu do angleškega naslova pomagal s kar 29 zadetki. V tej sezoni je njegova statistika bistveno skromnejša. Na prvenstvu je zbral 13 nastopov, veselil pa se le štirih zadetkov. V vseh tekmovanjih je odigral 18 tekem in dosegel pet golov.

Slot pojasnil, zakaj ga ni poslal v igro

Mohamed Salah je zaman čakal na vstop v igro na Elland Roadu. Foto: Reuters Kaj pa je o tem, zakaj ni Salah dobil priložnosti na srečanju v Leedsu, povedal trener Slot? "Ko smo vodili s 3:2, smo morali bolj nadzorovati potek igre, kot pa iskati pot do novega zadetka. Če pa bi potrebovali zadetek, tako kot smo ga prejšnji teden proti Sunderlandu, potem bi ga poslal v igro," je pojasnil Nizozemec, ki je tako trikrat zapored sestavil udarno enajsterico brez Salaha. Bo tako tudi prihodnji teden, ko bo Liverpool gostil Brighton? To bo zadnja tekma, na kateri bi lahko za rdeče zaigral Salah, saj bo potem odpotoval v Afriko, kjer ga čaka prvenstvo črne celine, na katerem bo nastopal v dresu Egipta.

Po vsem razočaranju in nezadovoljstvu se na Otoku vse bolj napoveduje, da bi lahko Salah že v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.

Mohamed Salah velja za ljubljenca navijačev. Tako je poziral z njimi po zadnjem angleškem naslovu. Foto: Reuters

V zadnjem obdobju so ga večkrat snubili bogati klubi iz Savdske Arabije, Salah pa vztrajno ponavlja, da obožuje Liverpool. Zaradi tega je spomladi podaljšal sodelovanje še za dve leti in pol. "Dosegel sem več zadetkov v premier league kot katerikoli iz moje generacije. Lahko podam primer? Ko Harry Kane ni dosegel zadetka deset tekem zapored, so vsi mediji govorili, da bo Kane enkrat že zadel. Zdaj pa govorijo zame, da moram iti na klop," iz njega vre nezadovoljstvo, ki naznanja, da bi se lahko Liverpool in Salah, če se stvari ne bodo pomirile, kaj kmalu razšla.