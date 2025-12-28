Nedelja, 28. 12. 2025, 21.14
Liga NHL, 28. december
Seattle lovi priključek s Kopitarjevimi Kralji
V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu moštvi Seattle Kraken, ki v pacifiški diviziji zahodne konference lovi priključek z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Kralji so s 16 zmagami in 21 porazi na četrtem mestu, imajo dve točki prednosti pred San Jose Sharks, Seattle pa jih ima 36, a tudi dve odigrani tekmi manj od LA Kings. Seattle tokrat čaka spopad s Philadelphia Flyers.
Kopitarjeve naslednja tekma čaka v torek zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Colorado Avalanche.