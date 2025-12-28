Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
28. 12. 2025,
21.14

Osveženo pred

5 ur, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Philadelphia Flyers Seattle Kraken liga NHL

Nedelja, 28. 12. 2025, 21.14

5 ur, 22 minut

Liga NHL, 28. december

Seattle lovi priključek s Kopitarjevimi Kralji

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar, Seattle Kraken | Seattle je pred dnevi v Los Angelesu premagal Kopitarjeve Kralje. | Foto Reuters

Seattle je pred dnevi v Los Angelesu premagal Kopitarjeve Kralje.

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu moštvi Seattle Kraken, ki v pacifiški diviziji zahodne konference lovi priključek z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Kralji so s 16 zmagami in 21 porazi na četrtem mestu, imajo dve točki prednosti pred San Jose Sharks, Seattle pa jih ima 36, a tudi dve odigrani tekmi manj od LA Kings. Seattle tokrat čaka spopad s Philadelphia Flyers.

Anže Kopitar
Sportal Izjemen večer LA Kings, do zmage pomagal tudi Kopitar #video

Kopitarjeve naslednja tekma čaka v torek zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Colorado Avalanche.

Liga NHL, 28. december

Lestvice

Preberite še:

Los Angeles Kings, Seattle Kraken
Sportal Rezultatska kriza Kraljev se nadaljuje, nora tekma McDavida
Anže Kopitar
Sportal Še en boleč poraz za Kopitarja in druščino
Sidney Crosby
Sportal Čustveno in rekordno v Pittsburghu: Crosby prehitel legendarnega Lemieuxa
Philadelphia Flyers Seattle Kraken liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.