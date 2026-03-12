Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Četrtek,
12. 3. 2026,
10.24

Osveženo pred

56 minut

Iran razkril seznam: To so naše nove tarče

Iran, Iran War, vojna v Iranu | "Ker se je regionalna vojna razširila tudi v t. i. infrastrukturno vojno, se je jasno razširil tudi seznam naših tarč," sporočajo v Iranu. | Foto Reuters

"Ker se je regionalna vojna razširila tudi v t. i. infrastrukturno vojno, se je jasno razširil tudi seznam naših tarč," sporočajo v Iranu.

Foto: Reuters

Iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je povezana z iransko revolucionarno gardo, je objavila seznam ameriških tehnoloških podjetij, med katerimi so tudi velikani industrije Microsoft, Google, IBM, Nvidia, Palantir in Oracle, ter jih razglasila za nove tarče Irana.

Po tem, ko je Iran že napadel podatkovne centre ameriškega tehnološkega velikana Amazon v Združenih arabskih emiratih in Bahrajnu, so po zagotovilih agencije Tasnim naslednji na vrsti poslovni prostori in infrastruktura drugih ameriških tehnoloških podjetij, ki so prisotna v regiji.

Ameriški napad na iransko vojaško ladjo
Novice Razkrit pravi vzrok napada na Iran?

Kdo vse bo tarča Irana?

Za tarče so tako razglasili objekte in infrastrukturo Googla, Microsofta, Oracla, Nvidie, družbe IBM in Palantirja, ki so prisotne v več mestih v Izraelu in nekaterih zaveznicah Združenih držav Amerike na Bližnjem vzhodu. Gre za korporacije, ki se uvrščajo v sam vrh seznama najvrednejših podjetij na svetu.

"Ker se je regionalna vojna razširila tudi v t. i. infrastrukturno vojno, se je jasno razširil tudi seznam naših tarč," so ob tem zapisali v agenciji Tasnim.

Povezave z vojsko ZDA in Donaldom Trumpom

Larry Ellison, ustanovitelj tehnološkega velikana Oracle, in predsednik ZDA Donald Trump | Foto: Guliverimage Larry Ellison, ustanovitelj tehnološkega velikana Oracle, in predsednik ZDA Donald Trump Foto: Guliverimage

Večina od naštetih podjetij ima sicer tudi povezave z oboroženimi silami ZDA oziroma sklenjene državne pogodbe z Washingtonom, vidnejši predstavniki nekaterih, denimo soustanovitelj družbe Palantir Peter Thiel in ustanovitelj Oracla Larry Ellison, pa so tudi podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je ukazal ameriški napad na Iran.

Iranci sicer še napovedujejo, da bodo njihove nove tarče tudi ameriške in izraelske finančne institucije, kar označujejo kot maščevanje za izraelske napade na banke v Teheranu.

droni
Novice FBI: Iran bi lahko napadel Kalifornijo

Kaj bo z naložbami tehnoloških velikanov, če bo Iran poslal drone in rakete?

Zaradi morebitnih iranskih napadov na infrastrukturo ameriških tehnoloških podjetij v t. i. zalivskih državah bi sicer lahko bile ogrožene ogromne naložbe ameriških tehnoloških velikanov na Bližnjem vzhodu. 

Velikan umetnointeligenčne industrije na Bližnjem vzhodu gradi ogromen kompleks, v katerega so milijarde dolarjev med drugim vložili Oracle, Cisco, Nvidia. | Foto: Reuters Velikan umetnointeligenčne industrije na Bližnjem vzhodu gradi ogromen kompleks, v katerega so milijarde dolarjev med drugim vložili Oracle, Cisco, Nvidia. Foto: Reuters

Microsoft, denimo, je pred kratkim razkril načrte, da bo do leta 2029 v razvoj tehnologije v Združenih arabskih emiratih prek emiratskega holdinga za razvoj umetne inteligence G42 vložil okrog 15 milijard ameriških dolarjev (13 milijard evrov). 

Velikan umetnointeligenčne industrije OpenAI v Združenih arabskih emiratih medtem gradi kampus za razvoj umetne inteligence Stargate, ki se bo razprostiral na skoraj 26 kvadratnih kilometrih, vanj pa so milijarde dolarjev vložili Nvidia, Oracle in Cisco.

Izrael napada Iran, rakete
Novice Izrael sporočil: Pravkar smo začeli "val napadov širokega obsega" na Iran #vŽivo
Pete Hegseth
Novice Razkritje, ki pretresa Pentagon

