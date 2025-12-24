Rezultatska kriza Kraljev se nadaljuje, nora tekma McDavida

Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so doma z 2:3 izgubili s Seattle Kraken, kar je že šesti poraz Kraljev na zadnjih sedmih tekmah. Vodilni Colorado Avalanche je vpisal že 27. zmago sezone. Edmonton Oilers so s 5:1 premagali Calgary Flames, kapetan Connor McDavid je ob zmagi sodeloval pri vseh petih golih - vpisal je pet asistenc, Leon Draisaitl pa je trikrat zadel. Hokejiste zdaj čaka božični premor, ki bo trajal vse do sobote.

Za Kralje je bila usodna drugo tretjina, v kateri so gostje dosegli vse tri zadetke in povedli z 0:3. V drugi minuti te je Jordan Eberle zadel ob igralcu več, Frederick Gaudreau je prednost Seattla še zvišal, Ben Meyers pa jih je popeljal na tri gole prednosti. Nekaj upanja je ob koncu tretjine z golom vrnil Kevin Fiala.

Kralji so imeli v začetku zadnje tretjine igralca več, a številčne prednosti niso izkoristili. So pa prek Andreia Kuzmenka prednost tekmeca stopili v 49. minuti. Vsi poskusi izenačenja pa so se nato izjalovili, saj jim Joeyja Daccorda ni uspelo več premagati.

Kapetan Anže Kopitar je ob šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah igral 19 minut in pol, v tem času sprožil štiri strele in dobil 74 odstotkov sodniških metov.

Kalifornijska ekipa je sedma na zahodu, v pacifiški diviziji se oklepa četrtega mesta - Vegas, Anaheim in Edmonton imajo pet točk prednosti.

Sedaj sledi nekaj božičnega odmora, Kralje pa nova tekma čaka v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo gostili Anaheim.

William Nylander je Torontu izdatno pomagal do zmage nad Pittsburgh Penguins. Foto: Reuters Dogajanje v noči na sredo, po katerem si bodo lahko hokejisti privoščili krajši božični premor, se je začelo v dvorani Scotiabank Arena v Torontu, kjer so domači s tremi goli v zaklujčku tekme - dva v nebranjeno mrežo - s 6:3 premagali Pittsburgh Penguins, pri katerem se je sveži rekorder franšize Sidney Crosby tokrat podpisal pod asistenco in na večni lestvici podajalcev v ligi NHL skočil na samostojno osmo mesto. Prehitel je Adama Oatesa (1079 podaj). A Kanadčan se na koncu ni mogel veseliti točk. Ob zmagi kanadske ekipe je izkušeni Šved William Nylander dosegel dva gola in dve asistenci.

Connor McDavid je ob zmagi Edmontona s 5:1 vpisal kar pet asistenc. Foto: Reuters V ''bitki za Alberto'' je Edmonton s 5:1 odpravil Calgary, pri gostiteljih je niz doseganja točk na številko 11 podaljšal vroči kapetan Connor McDavid. Podpisal se je pod kar pet asistenc, tako da je na zadnjih 15 tekmah dosegel kar 35 točk (14 golov in 21 podaj). Nemški zvezdnik Leon Draisaitl pa je ob zanesljivi zmagi vpisal hat-trick, med drugim je postavil končni rezultat.

Coloradu je zadostoval en gol

Vodilna ekipa lige Colorado Avalanche nadaljuje izjemen rezultatski niz, doma je prišla do šeste zaporedne zmage, sicer pa do 27. v sezoni. A bilo je tesno, goste iz Utaha so premagali z nogometnih 1:0, edini gol na tekmi je v 28. minuti dosegel Samuel Girard. Med vratnicama Colorada se je izkazal Scott Wedgewood, ki je zaustavil vseh 32 strelov Utah Mammoth.

Scott Wedgewood je bil eden od junakov nove zmage vodilnega Colorada. Foto: Reuters

Vodilni na vzhodu, hokejisti Carolina Hurricanes so izgubili tretjič zapored, doma so z 2.5 priznali premoč aktualnim prvakom s Floride. Ti so pot do zmage in preobrata (zaostajali so z 0:2) tlakovali po odličnem začetku zadnje tretjine, ko so v šestih minutah dosegli štiri gole in povedli s 4:2.

Isto število točk (47) ima na vzhodu tudi Detroit, ki je v podaljšku strl odpor druge ekipe zahoda Dallas Stars. Junak zmage je bil Dylan Larkin, ki je z golom ob igralcu več v 56. minuti izenačil in izsilil podaljšek, v 34. sekundi tega pa zadel za zmago.

Podaljšek je zmagovalca odločil tudi na tekmah med Ottawa Senators in Buffalo Sabres ter Minnesota Wild in Nashville Predators. Za zmago Buffala je zadel Bowen Byram, za zmago Nashvilla pa Steven Stamkos.

Največ golov so gledalci videli v Washingtonu, kjer so domači s 3:7 izgubili proti NY Rangers. Capitals so pred zadnjo tretjino vodili s 3:2, nato pa gostom dopustili pet golov.

Sedem golov so ob zmagi nad San Jose Sharks (7:2) dosegli tudi člani Vegas Golden Knights.

Liga NHL, 23. december

