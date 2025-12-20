Pester večer v ligi NHL

V hokejski ligi NHL bo v noči na nedeljo odigranih 13 tekem. Kopitarjevi LA Kings imajo prost večer, so pa na delu njihovi tekmeci iz pacifiške divizije zahodne konference. Na vrhu te sta s po 42 točkami ekipi Vegas Golden Knights in Anaheim Ducks. Prve v Kanadi čaka spopad s Calgary Flames, drugi doma pričakujejo Columbus Blue Jacksts. Kralje na četrtem mestu lahko ujamejo San Jose Shark, ki bodo palice prekrižali s Seattle Kraken, Edmonton Oilers pa bi z zmago nad Minnesoto Kopitarjevim pobegnili na štiri točke razlike. Vancouver Canucks pa se mudijo v Bostonu.