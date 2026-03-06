Alpacem se želi širiti v Solkanu

Območje sedanjega kamnoloma v Solkanu bi družba Alpacem v prihodnjih letih rada širila, zato je začela postopek za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta, v sklopu katerega so v četrtek v Novi Gorici pripravili javni posvet. Vlogo za koncesijo za širitev kamnoloma je družba že vložila.

Koncesijo za izkoriščanje kamnoloma v sedanjem obsegu ima družba Alpacem do leta 2030. Za nadaljnje izkoriščanje kamnoloma v širšem obsegu pa so morali državo zaprositi za novo.

Kamnolom bi radi širili v dveh fazah. V eni bi ga s sedanjih 15 hektarov širili na okoliška območja na severu in vzhodu do velikosti 24 hektarov, je v predstavitvi za medije povedala tehnična vodja kamnoloma Marjana Šuligoj. Za naslednjo fazo širitve pa še nimajo pripravljenih niti projektov in je premaknjena v prihodnja leta, saj bi morali najprej odkupiti potrebna zemljišča.

Surovine naj bi bilo dovolj za prihodnjih 66 let

"Imamo ocene, da je na tem območju surovine dovolj za prihodnjih 66 let, koliko časa jo bomo izkoriščali, pa je odvisno od več različnih dejavnikov, predvsem od tega, kaj se bo dogajalo na trgu. Na tem območju je zelo čist apnenec, zato so pred leti v Solkanu izdelovali apno," je povedala Šuligoj.

Dodala je, da so v predlogu širitve upoštevali vse zahteve varstva okolja, tako varovanje zraka pred pretiranim prašenjem, zaščito pred tresljaji kot varovanje voda idr. Prav tako so v načrt širitve vključili projekt sanacije po koncu izkoriščanja surovine, saj bi zapuščene etaže ozelenili.

Želje po zaprtju kamnoloma

Direktor družbe Alpacem Kamnolomi Niki Štimac je zatrdil, da bi običajno izredno dolge postopke radi nekoliko skrajšali tudi s predhodno pridobitvijo mnenj iz lokalnega okolja. "S krajevno skupnostjo Solkan in novogoriško občino smo že opravili nekaj razgovorov, saj bi radi skrajšali postopke in tako pridobili tudi nekaj konstruktivnih mnenj. Obenem dajemo lokalni skupnosti možnost, da se izreče o teh zadevah," je povedal Štimac.

V sicer prazni dvorani novogoriške mestne hiše je bilo slišati predvsem tiste, ki si v Solkanu želijo zaprtja kamnoloma. So pa ti družbo Alpacem tudi pohvalili, da je bilo v zadnjih letih narejenega veliko in da je težav zaradi sedanjega kamnoloma v okolju vedno manj.

Novogoriško občino so pozvali, naj od sedanjega lastnika kamnolom odkupi in tam raje uredi območje za rekreacijo ali kakšne druge namene. Novogoriški župan Samo Turel, ki je bil prav tako prisoten na javnem posvetu, je povedal, da to za zdaj ni mogoče. Bi pa lahko občina v občinski prostorski načrt za to območje vpisala predkupno pravico, če bi zemljišča kadarkoli prodajali.