Slovenski predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Politico povedal, da si njegov desničarski tekmec Janez Janša želi razbiti Evropsko unijo. "Janša bo povsem na strani Orbana, kar pomeni, da bosta poskusila razdeliti Evropo. To je resnična nevarnost," je dejal Golob. Poraz Orbana na Madžarskem in Janše v Sloveniji bi bil zato po njegovem prepričanju "absolutno najbolj pozitiven znak za EU". Prav zato parlamentarne volitve v Sloveniji ne bodo ključne samo zanjo, temveč za celotno Evropo.

Čez dva tedna bo Slovenija na parlamentarnih volitvah izvolila novega mandatarja. Predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Politico komentiral, kaj bi za Evropsko unijo pomenila zmaga populističnega gibanja in kakšno vlogo imata pri tem predsednik opozicijske stranke Janez Janša in madžarski predsednik Viktor Orban. Opozoril je, da parlamentarne volitve v Sloveniji ne bodo ključne le zanjo, temveč za celotno Evropo, še toliko bolj v luči aprilskih parlamentarnih volitev na Madžarskem.

"Ne gre samo za Slovenijo. Gre za obe državi. Če bi nam uspelo zmagati v obeh, mislim, da bi bil to resnično najboljši pozitiven znak za Evropsko unijo," je v intervjuju poudaril Golob. Volitve v Sloveniji in na Madžarskem vidi kot priložnost, da proevropske sile zatrejo vzhajajoče populistično gibanje v EU. Janeza Janšo, svojega največjega tekmeca na volitvah, Golob vidi kot grožnjo sami Evropski uniji.

"Razumeti morate, da je bil Orban v Evropskem svetu dolga leta sam. Če bo Janša zmagal, se bo Svet začel še bolj fragmentirati," je pojasnil Golob. V nadaljevanju je poudaril, da je Janša najbližji zaveznik madžarskega predsednika vlade Orbana. "Druga dva premierja, češki Andrej Babiš in slovaški Robert Fico, sta v svojem vedenju nekako suverenistična, vendar nista njegova zaveznika," je pojasnil Golob.

"Imata podobna stališča, vendar obstaja ena velika razlika. Orban počne vse, kar je v njegovi moči, da bi razbil Evropsko unijo. Druga dva ne. In Janša bo popolnoma na Orbanovi strani, kar pomeni, da bosta oba poskušala razbiti samo Evropsko unijo. To je res nevarnost oziroma bitka, v kateri smo zdaj," je opozoril Golob. Ob tem je spomnil, da so Janševe vlade teptale pravno državo in omejevale državljanske pravice ter pred prihajajočimi volitvami celo napovedale drugo Trumpovo administracijo z brutalnim policijskim delovanjem.

EU na poti k večji avtonomiji

Golob meni, da bi morala biti EU na poti k večji avtonomiji bolj agresivna. Kot je povedal za Politico, bi morala biti širša avtonomija podprta s petimi različnimi stebri: globlja unija kapitalskih trgov, energetska unija, tehnološka suverenost s poudarkom na umetni inteligenci, skupna evropska obramba ter neodvisne zmogljivosti in komunikacije v vesolju.

"Kdorkoli je pripravljen pospešiti tempo, združimo se in to storimo hitro. Če tega ne storimo, ne bomo nikoli dohiteti Kitajske in ZDA. Nikakor," je dejal Golob in ob tem poudaril, da je Slovenija ena od držav, ki si želijo uvesti rešitve.

Glede ključnih zunanjepolitičnih vprašanj, s katerimi se bo Evropa soočila leta 2026, je Golob dejal, da bi si morala celina bolj prizadevati, da bi Rusijo privabila za pogajalsko mizo glede Ukrajine, hkrati pa bi morala biti pametnejša pri tem, kako se oborožuje v pripravah na morebitni napad Kremlja.

"Menim, da so zamrznjena sredstva naš najboljši pogajalski adut, ki ga imamo kot Evropa. Zdaj, ko imamo ta sredstva zamrznjena, jih lahko uporabimo za mirovna pogajanja. Če bi jih uporabili, bi izgubili ta adut. Potem ne moremo ničesar prinesti za pogajalsko mizo s Putinom," je povedal Golob.