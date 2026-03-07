Evakuacija z Bližnjega vzhoda: vsi Slovenci so doma #foto

Na brniškem letališču sta drevi pristali še dve letali z evakuiranimi slovenskimi državljani, ki sta prileteli iz Rijada. Vlada je s tem sklenila evakuacijo tistih, ki so zaradi vojne obtičali na kriznem območju Bližnjega vzhoda. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so prepeljali 912 Slovencev in 146 državljanov EU in drugih držav.

Skupno je vlada zagotovila devet čarterskih letov, danes sta že zjutraj pristali letali z evakuiranimi slovenskimi državljani in državljankami iz Dubaja in Omana. "Vlada je v najkrajšem možnem času v negotovih in nenehno spreminjajočih se razmerah v domovino na varno pripeljala po zbranih podatkih ministrstva za zunanje in evropske zadeve 912 slovenskih državljank in državljanov ter 146 državljanov EU in drugih držav, skupaj 1.058," so sporočili iz urada.

Ob koncu evakuacije je predsednik vlade Robert Golob poudaril, da so na vladi "od prvega dne, ko se je vojna razširila na zalivske države, ukrepali hitro in odločno z enim samim ciljem, da naše državljanke in državljane v teh negotovih in nevarnih razmerah čim prej varno pripeljemo domov".

Sprejem državljanov in državljank Slovenije ob vrnitvi v domovino. Foto: Vlada Republike Slovenije

"Brez podpore naših prijateljev nam ne bi uspelo"

"Razmere so bile zelo zaostrene in so se iz ure v uro spreminjale, zato je bila koordinacija vseh evakuacijskih aktivnosti izjemno zahtevna. Brez podpore naših prijateljev v Jordaniji in zalivskih državah nam to ne bi uspelo. Njihova hitra in neprecenljiva pomoč je izraz tesnih prijateljskih odnosov, ki jih je vlada oblikovala v zadnjih štirih letih," je poudaril Golob.

Premier se je zahvalil zunanji ministrici Tanji Fajon z ekipo, veleposlanici RS v Abu Dabiju Natalii Al Mansour in veleposlaniku RS v Kairu Sašu Podlesniku ter ekipam na terenu in pristojnih službah, ki so, kot je dejal, "z izjemno požrtvovalnostjo, odgovornostjo in nadčloveškimi napori vodili evakuacijo na območju Dubaja, Omana, Katarja, Jordanije in Savdske Arabije".

Fajon: Delali so dan in noč

Tudi zunanja ministrica Fajon se je v sporočilu zunanjega ministrstva zapisala: "Hvala predvsem našim uslužbencem doma in po svetu, od številnih strokovnjakov za pomoč državljanom v tujini, do uslužbencev na veleposlaništvih - še posebej v Abu Dabiju in Kairu - ki so dan in noč delali za varno in čim hitrejšo vrnitev slovenskih državljanov iz vojno ogroženih območij v domovino."

Slovenija je pri evakuaciji pomagala tudi drugim evropskim državam. S čarterskimi leti, ki jih je organizirala, je bilo na varno prepeljanih 146 tujih državljanov iz Francije, Hrvaške, Italije, Slovaške, Španije, Češke, Bosne in Hercegovine in nekaterih drugih držav.

Prosili smo za mednarodno pomoč

Kot je sporočil vladni urad za komuniciranje, je Slovenija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite že zaprosila za mednarodno pomoč pri vračanju slovenskih državljanov iz ogroženih območij na Bližnjem vzhodu v domovino v obliki sofinanciranja stroškov evakuacijskih prevozov.

Bo pa konzularna služba zunanjega ministrstva še naprej pomagala pri organizaciji vračanja posameznih slovenskih državljanov s kriznih območij, vendar v okviru konzularnega sodelovanja EU, so še navedli v uradu, pri čemer pa država ne nosi stroškov organizacije letalskih poletov.

"Še naprej smo na voljo za nudenje pomoči z informacijami, nasveti in usmeritvami glede možnosti vrnitve v Slovenijo. V sodelovanju z EU in partnerskimi državami si prizadevamo tudi, da bi čim več slovenskih državljanov, ki bodo izrazili željo za vrnitev iz regije, vključili na lete v organizaciji teh držav v okviru solidarnosti med evropskimi državami," so drevi sporočili z zunanjega ministrstva.

Izven regije Bližnjega vzhoda je še okrog 200 Slovencev in Slovenk

Kot v najnovejši oceni navajajo na ministrstvu, je izven regije Bližnjega vzhoda (največ na Maldivih, Šri Lanki in na Tajskem) še približno 200 slovenskih državljanov. "Tudi vsem tem bomo še naprej pomagali z nasveti in informacijami glede možnosti vrnitve v domovino. Hkrati svetujemo, da tudi sami aktivno iščejo alternativne poti domov in če se pojavi priložnost vrnitve s komercialnim letom, to storijo," so zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo sicer še naprej odsvetuje potovanja na krizna območja, je pa na omrežju X zapisalo, da slovenske državljane, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu in v Zalivu, obveščajo, da se v teh dneh zračni prostori postopoma odpirajo, posledično pa je na voljo vse več komercialnih letov, s katerimi se je mogoče vrniti domov.