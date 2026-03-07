Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
7. 3. 2026,
20.28

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
integriteta Robert Šumi KPK Robert Golob Robert Golob

Sobota, 7. 3. 2026, 20.28

19 minut

Golob: Če bo sodišče ugotovilo kršitev integritete, se bom poslovil

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta v okviru regijskega obiska vlade na območju MOL obiskala nevrološko kliniko UKC Ljubljana. | "Če bo sodišče ugotovilo, da tu gre dejansko za kršitev integritete, se bom poslovil," je dejal Robert Golob. | Foto STA

"Če bo sodišče ugotovilo, da tu gre dejansko za kršitev integritete, se bom poslovil," je dejal Robert Golob.

Foto: STA

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je v pogovoru za POP TV napovedal, da se bo poslovil s položaja, če bo tudi sodišče potrdilo ugotovitve KPK, da je kršil integriteto v zadevi Bobnar. Če bi se po državnozborskih volitvah znašel v opoziciji, pa bi kot opozicijski poslanec vsaj nekaj časa sedel v parlamentu, je še napovedal.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč ugotovila, da je premier z dvema sporočiloma, ki ju je novembra 2022 poslal nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar glede kadrovanja v policiji, ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo in s tem kršil integriteto. Golob ugotovitve KPK izpodbija na upravnem sodišču.

Goloba so v pogovoru za POP TV spomnili, da je napovedal odstop s premierskega položaja, če bi KPK ugotovila kršitev zakona o integriteti. Znova je poudaril, da je imel v mislih kršitve integritete, ki so bile popolnoma drugega značaja. Hkrati pa se je tudi zavezal, da bo spoštoval odločitev sodišča, kamor se je pritožil glede ugotovitev KPK. "Če bo sodišče ugotovilo, da tu gre dejansko za kršitev integritete, se bom poslovil," je dejal.

Gibanje Svoboda
Novice Svoboda: Nad nas gredo s potvorjenimi posnetki

Golob o Šumijevih obiskih kot o "zanimivem fenomenu"

Obenem je izpostavil ravnanje zdaj že nekdanjega predsednika KPK Roberta Šumija, ki se pred državnozborskimi volitvami udeležuje dogodkov političnih strank. "Prav je, da ljudje vedo, da imamo opravka z zanimivim fenomenom, ko se nekdo, ki naj bi bil neodvisen, ki naj bi bil v resnici razsojevalec tudi o naši integriteti, aktivno udeležuje strankarskih dogodkov," je dejal.

Na vprašanje, če bi po volitvah sedel v poslanske klopi kot poslanec opozicije, je odgovoril, da bo v tem primeru spoštoval zakon in "bom sedel vsaj nekaj časa v parlamentu".

Robert Šumi, Anže Logar
Novice Pirc Musar nad dejanji Roberta Šumija: To je neprimerno

"V življenju nisem bil nikoli ovira za nič"

V pogovoru je odgovarjal tudi na vprašanje, če bi se po volitvah odrekel mandatarstvu, če bi bil osebno edina ovira za oblikovanje levosredinske vlade. "V življenju nisem bil nikoli ovira za nič, tako da to vprašanje zame sploh ni relevantno. Počakajmo, da pridemo do tja in bomo se potem odločali," je dejal.

Golob sicer verjame, da je glas za predsednika Demokratov Anžeta Logarja glas za četrto vlado predsednika SDS Janeza Janše.

Gibanje Svoboda
Novice Na plakat Gibanja Svoboda obesili mrtvega goloba
integriteta Robert Šumi KPK Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.