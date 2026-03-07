Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je v pogovoru za POP TV napovedal, da se bo poslovil s položaja, če bo tudi sodišče potrdilo ugotovitve KPK, da je kršil integriteto v zadevi Bobnar. Če bi se po državnozborskih volitvah znašel v opoziciji, pa bi kot opozicijski poslanec vsaj nekaj časa sedel v parlamentu, je še napovedal.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč ugotovila, da je premier z dvema sporočiloma, ki ju je novembra 2022 poslal nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar glede kadrovanja v policiji, ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo in s tem kršil integriteto. Golob ugotovitve KPK izpodbija na upravnem sodišču.

Goloba so v pogovoru za POP TV spomnili, da je napovedal odstop s premierskega položaja, če bi KPK ugotovila kršitev zakona o integriteti. Znova je poudaril, da je imel v mislih kršitve integritete, ki so bile popolnoma drugega značaja. Hkrati pa se je tudi zavezal, da bo spoštoval odločitev sodišča, kamor se je pritožil glede ugotovitev KPK. "Če bo sodišče ugotovilo, da tu gre dejansko za kršitev integritete, se bom poslovil," je dejal.

Golob o Šumijevih obiskih kot o "zanimivem fenomenu"

Obenem je izpostavil ravnanje zdaj že nekdanjega predsednika KPK Roberta Šumija, ki se pred državnozborskimi volitvami udeležuje dogodkov političnih strank. "Prav je, da ljudje vedo, da imamo opravka z zanimivim fenomenom, ko se nekdo, ki naj bi bil neodvisen, ki naj bi bil v resnici razsojevalec tudi o naši integriteti, aktivno udeležuje strankarskih dogodkov," je dejal.

Na vprašanje, če bi po volitvah sedel v poslanske klopi kot poslanec opozicije, je odgovoril, da bo v tem primeru spoštoval zakon in "bom sedel vsaj nekaj časa v parlamentu".

"V življenju nisem bil nikoli ovira za nič"

V pogovoru je odgovarjal tudi na vprašanje, če bi se po volitvah odrekel mandatarstvu, če bi bil osebno edina ovira za oblikovanje levosredinske vlade. "V življenju nisem bil nikoli ovira za nič, tako da to vprašanje zame sploh ni relevantno. Počakajmo, da pridemo do tja in bomo se potem odločali," je dejal.

Golob sicer verjame, da je glas za predsednika Demokratov Anžeta Logarja glas za četrto vlado predsednika SDS Janeza Janše.