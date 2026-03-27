ARSO vreme vetrolom sneg veter

Petek, 27. 3. 2026, 13.21

Vetrolom poškodoval vrtec v Škalah pri Velenju

gasilci, Zreče, veter, sneg, vetrolom | Zaradi vetroloma je bilo poškodovano tudi distribucijsko omrežje družbe Elektro Celje, kar je povzročilo izpade električne energije. | Foto PGD Zreče/Facebook

V Savinjski regiji se vremenske razmere še ne umirjajo. Kot so sporočili iz celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, so na vrtec v Škalah pri Velenju padle tri smreke in ga poškodovale. Močan veter pa je razkril streho na podružnični Osnovni šoli Svetega Florijana v Občini Rogaška Slatina.

Po navedbah uprave so dopoldne v 17 občinah zabeležili 148 dogodkov, v njih pa je posredovalo 37 prostovoljnih gasilskih društev. Poškodovanih je 27 stanovanjskih objektov, predvsem v občinah Rogaška Slatina, Zreče in Velenje, ter osem gospodarskih poslopij.

Na območju Rogaške Slatine so sicer sunki vetra minulo noč dosegli hitrost okoli 76 kilometrov na uro.

Zaradi vetroloma je bilo poškodovano tudi distribucijsko omrežje družbe Elektro Celje, kar je povzročilo izpade električne energije.

Dopoldne je bilo brez oskrbe še 1.433 odjemalcev na območjih Bistrice ob Sotli, Brežic, Nazarij, Krškega, Laškega, Raven na Koroškem in Polzele, medtem ko jim je na območjih Vojnika in Slovenj Gradca oskrbo že uspelo vzpostaviti.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.