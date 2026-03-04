Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
4. 3. 2026,
16.25

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Volitve 2026 Volitve 2026 Gibanje Svoboda

Sreda, 4. 3. 2026, 16.25

5 minut

Na plakat Gibanja Svoboda obesili mrtvega goloba

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gibanje Svoboda | Foto Bralec

Foto: Bralec

Na predvolilni plakat Gibanja Svoboda na območju Dolskega je nekdo obesil mrtvega goloba. V stranki so za Siol.net potrdili, da so z novim domnevnim primerom mučenja živali seznanjeni.

Potem ko smo pred tednom dni poročali o dogodku na Vrhniki, kjer je nekdo na predvolilni plakat Gibanja Svobode obesil truplo poginulega psa, se je zdaj enako zgodilo na območju Dolskega. V uredništvo smo prejeli fotografijo, na kateri je na plakatu stranke obešen mrtev golob. V stranki so za Siol.net potrdili, da so z novim domnevnim primerom mučenja živali seznanjeni. 

Na družbenem omrežju Facebook so se oglasili tudi iz organizacije za zaščito živali AniMa – Animals Matter. 

"Pravkar smo prejeli spodnjo fotografijo, domnevno gre ponovno za mučenje živali, za kaznivo dejanje! Kje je meja? Zaradi političnega nestrinjanja se obeša mrtve živali na plakate? To ni več provokacija, to je zloraba živali in zastraševanje. Nobena razlika v mnenju ne opraviči trpljenja in smrti živali," so zapisali in pozvali k obsodbi dogodka. 

Na družbenem omrežju Instagram se je oglasila tudi žena predsednika vlade Tina Gaber Golob. "V času, ko je svet nevarno blizu tretji svetovni vojni, je prizor mrtvega goloba ... simbola miru ... kot politično sporočilo nekaj, kar bi moralo vsakega normalnega človeka globoko zgroziti," je zapisala Gaber Golob. 

Tina Gaber Golob | Foto: Tina Gaber Golob/Instagram Foto: Tina Gaber Golob/Instagram
Urška Klakočar Zupančič
Novice Klakočar Zupančič zgrožena: To je zavržno in vredno obsojanja #video
Volitve 2026 Volitve 2026 Gibanje Svoboda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.