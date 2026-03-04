Na plakat Gibanja Svoboda obesili mrtvega goloba

Na predvolilni plakat Gibanja Svoboda na območju Dolskega je nekdo obesil mrtvega goloba. V stranki so za Siol.net potrdili, da so z novim domnevnim primerom mučenja živali seznanjeni.

Potem ko smo pred tednom dni poročali o dogodku na Vrhniki, kjer je nekdo na predvolilni plakat Gibanja Svobode obesil truplo poginulega psa, se je zdaj enako zgodilo na območju Dolskega. V uredništvo smo prejeli fotografijo, na kateri je na plakatu stranke obešen mrtev golob. V stranki so za Siol.net potrdili, da so z novim domnevnim primerom mučenja živali seznanjeni.

Na družbenem omrežju Facebook so se oglasili tudi iz organizacije za zaščito živali AniMa – Animals Matter.

"Pravkar smo prejeli spodnjo fotografijo, domnevno gre ponovno za mučenje živali, za kaznivo dejanje! Kje je meja? Zaradi političnega nestrinjanja se obeša mrtve živali na plakate? To ni več provokacija, to je zloraba živali in zastraševanje. Nobena razlika v mnenju ne opraviči trpljenja in smrti živali," so zapisali in pozvali k obsodbi dogodka.

Na družbenem omrežju Instagram se je oglasila tudi žena predsednika vlade Tina Gaber Golob. "V času, ko je svet nevarno blizu tretji svetovni vojni, je prizor mrtvega goloba ... simbola miru ... kot politično sporočilo nekaj, kar bi moralo vsakega normalnega človeka globoko zgroziti," je zapisala Gaber Golob.