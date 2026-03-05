Svoboda: Nad nas gredo s potvorjenimi posnetki

V Gibanju Svoboda so bili obveščeni, da se bodo v javnosti pojavili posnetki domnevnih zasebnih pogovorov njihovih funkcionarjev, prikrojeni s pomočjo umetne inteligence in manipulativnih orodij, so opozorili v sporočilu za javnost. V stranki takšne prijeme obsojajo in napovedujejo, da se bodo obrnili na pristojne institucije.

"V Gibanju Svoboda smo bili obveščeni, da se bodo na različnih spletnih in medijskih kanalih politične desnice v kratkem pojavili več let stari posnetki domnevnih zasebnih pogovorov posameznih sedanjih in nekdanjih funkcionarjev naše stranke, namenjeni diskreditaciji Gibanja Svoboda pred prihajajočimi volitvami, prikrojeni s pomočjo umetne inteligence in manipulativnih orodij," so zapisali v stranki.

Volilna kampanja z najbolj umazanimi prijemi do zdaj

Po njihovih navedbah smo v tokratni kampanji priča "verjetno najbolj umazanim prijemom do zdaj". Spomnili so na trupla živali, obešena na njihove volilne plakate, ter kibernetski napad na Gibanje Svoboda. Prav tako se na družbenih omrežjih širijo lažne novice o spolnih in nasilnih napadih, ki jih nikoli ni bilo. Poleg tega se z volivci že več mesecev poskuša manipulirati s pomočjo umetne inteligence, ki potvarja video posnetke in izjave, so dodali.

"Glede na že dokazane načine delovanja določene politične opcije, ki je v preteklosti za osebne diskreditacije in pritiske zlorabljala tudi osebne in finančne podatke posameznikov, nas to ne preseneča," so zapisali. V Svobodi menijo, da so prirejeni posnetki domnevnih zasebnih pogovorov le še eden v vrsti napadov, načinov manipulacije z volivci in poskusov zlorab "s strani politične opcije, ki ne izbira sredstev za ponovno vrnitev na oblast in načinov, s katerimi bi tik pred volitvami preprečila razpravo o prihodnosti Slovenije in ukrepih za boljše življenje ljudi".