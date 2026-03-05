Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
18.16

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Volitve 2026 Volitve 2026 Robert Golob Robert Golob Gibanje Svoboda

Četrtek, 5. 3. 2026, 18.16

45 minut

Svoboda: Nad nas gredo s potvorjenimi posnetki

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Gibanje Svoboda | Po navedbah Gibanja Svoboda smo v tokratni kampanji priča "verjetno najbolj umazanim prijemom do zdaj". | Foto STA

Po navedbah Gibanja Svoboda smo v tokratni kampanji priča "verjetno najbolj umazanim prijemom do zdaj".

Foto: STA

V Gibanju Svoboda so bili obveščeni, da se bodo v javnosti pojavili posnetki domnevnih zasebnih pogovorov njihovih funkcionarjev, prikrojeni s pomočjo umetne inteligence in manipulativnih orodij, so opozorili v sporočilu za javnost. V stranki takšne prijeme obsojajo in napovedujejo, da se bodo obrnili na pristojne institucije.

"V Gibanju Svoboda smo bili obveščeni, da se bodo na različnih spletnih in medijskih kanalih politične desnice v kratkem pojavili več let stari posnetki domnevnih zasebnih pogovorov posameznih sedanjih in nekdanjih funkcionarjev naše stranke, namenjeni diskreditaciji Gibanja Svoboda pred prihajajočimi volitvami, prikrojeni s pomočjo umetne inteligence in manipulativnih orodij," so zapisali v stranki.

Volilna kampanja z najbolj umazanimi prijemi do zdaj

Po njihovih navedbah smo v tokratni kampanji priča "verjetno najbolj umazanim prijemom do zdaj". Spomnili so na trupla živali, obešena na njihove volilne plakate, ter kibernetski napad na Gibanje Svoboda. Prav tako se na družbenih omrežjih širijo lažne novice o spolnih in nasilnih napadih, ki jih nikoli ni bilo. Poleg tega se z volivci že več mesecev poskuša manipulirati s pomočjo umetne inteligence, ki potvarja video posnetke in izjave, so dodali.

"Glede na že dokazane načine delovanja določene politične opcije, ki je v preteklosti za osebne diskreditacije in pritiske zlorabljala tudi osebne in finančne podatke posameznikov, nas to ne preseneča," so zapisali. V Svobodi menijo, da so prirejeni posnetki domnevnih zasebnih pogovorov le še eden v vrsti napadov, načinov manipulacije z volivci in poskusov zlorab "s strani politične opcije, ki ne izbira sredstev za ponovno vrnitev na oblast in načinov, s katerimi bi tik pred volitvami preprečila razpravo o prihodnosti Slovenije in ukrepih za boljše življenje ljudi".

Tina Gaber Golob
Novice Policija glede mrtvega goloba: To je znano
Gibanje Svoboda
Novice Na plakat Gibanja Svoboda obesili mrtvega goloba
Državni zbor, volitve
Novice Anketa: Razlika med SDS in Gibanjem Svoboda ostaja približno enaka

Volitve 2026 Volitve 2026 Robert Golob Robert Golob Gibanje Svoboda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.