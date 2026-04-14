Ustavni pravnik Ciril Ribičič: Neustavno je, da tako vplivajo na poslance

Ciril Ribičič | "Mene nikoli v življenju ni mogel nihče nadzorovati, čeprav so pritiskali name z različnih strani," je povedal ustavni pravnik in nekdanji politik Ciril Ribičič.  | Foto STA

"Mene nikoli v življenju ni mogel nihče nadzorovati, čeprav so pritiskali name z različnih strani," je povedal ustavni pravnik in nekdanji politik Ciril Ribičič. 

Vpogled v glasovnice petkovega tajnega glasovanja za predsednika državnega zbora je pokazal, da je bil del glasovnic v podporo Zoranu Stevanoviću označen. Ustavni pravnik in nekdanji politik Ciril Ribičič pravi, da gre za staro prakso, s katero politične stranke nadzirajo svoje poslance. Ob tem opozarja, da je nadzor nad voljo poslancev protiustaven in nezakonit. "Glasovnice so veljavne, lahko pa smo zelo kritični do strank, ki to delajo, in do poslancev, ki se takšnemu delovanju podrejajo. Jasno je, da vse stranke zelo disciplinirano zahtevajo od svojih poslancev, da glasujejo tako, kot jim je naročeno in da ne smejo imeti lastne volje," pojasnjuje Ribičič.

Medtem ko prvaki strank poudarjajo enotnost poslanskih skupin in govorijo o zaupanju svojim poslancem, je vpogled v glasovnice s petkovega tajnega glasovanja o novem predsedniku DZ pokazal, da so morali nekateri poslanci to enotnost dokazovati. 

Izkazalo se je, da je del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću označen. Prepoznati je tri različne vrste oznak. Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu glasovnice, šest glasovnic je bilo označenih s piko ob glasu za, štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice. Vse kaže, da so glasovnice označevali poslanci trojčka okoli NSi, stranke Demokrati in Resnice.

Ustavni pravnik in nekdanji politik Ciril Ribičič je v pogovoru za Siol.net povedal, da gre za stare prakse, ki jih politične stranke uporabljajo, da nadzirajo svoje poslance. 

"Že četrt stoletja nisem v DZ, pa se še vedno dogajajo stvari, ki jih poznam iz svoje lastne parlamentarne prakse. Takrat sem se vedno razburjal, ko sem ugotovil, da politične stranke nadzirajo svoje poslance pri tajnem glasovanju. Pokazalo se je, da so uporabljali okoli deset različnih metod nadzora. Začelo se je s tem, da so glasovali po dva ali trije poslanci iz različnih strank in so si medsebojno kazali glasovnice, nadaljevalo pa se je z označevanjem glasovnic. Enkrat se je zgodilo, da je eden od poslancev pozabil, kaj je napisal na glasovnico, in zahteval ponovno glasovanje, nakar smo ugotovili, da ima poseben pin, ki ga mora vpisati na svojo glasovnico, zato da lahko njegova stranka oziroma njen predstavnik v odboru ugotovi, kako je glasoval. Spomnim se tudi, da je stranka na tribuno postavila fotoreporterja in se je potem vsak obrnil proti njemu in pokazal svojo glasovnico, on pa jo je fotografiral. Imeli so fotodokaze, kako je kdo glasoval," nekaj spornih praks vplivanja na voljo poslancev, ki so bile v parlamentu že videne, opiše Ribičič. 

Kot pravi, so se nekateri poslanci znašli na način, da so potem, ko so glasovali in pokazali glasovnico, obkrožili še nekoga drugega, njihova glasovnica pa zato ni bila veljavna. 

Ko sem opazil, da se poslanci na poti, ko so hodili proti glasovalni kabini, ki je bila prej v preddverju DZ, med seboj pogovarjajo in kontrolirajo, je mojo pripombo slišal  takratni predsednik DZ Janez Podobnik. Glasovalne kabine je premaknil v dvorano, s čimer se je zmanjšala možnost goljufanja, a se poslanci še vedno znajdejo. 

Poslanci brez lastne volje 

Glasovnice, ki so jih poslanci oddali na petkovem tajnem glasovanju za novega predsednika DZ, so sicer veljavne, vendar je nadzor nad voljo poslancev protiustaven in nezakonit, izpostavlja Ribičič. "Glasovnice so veljavne, lahko pa smo zelo kritični do strank, ki to delajo, in do poslancev, ki se podrejajo takšnemu delovanju. Jasno je, da vse stranke zelo disciplinirano zahtevajo od svojih poslancev, da glasujejo tako, kot jim je naročeno, in da ne smejo imeti lastne volje. Najhujše pa je, da se poslanci sploh ne upirajo volji svojih strank, se pravi je to kontroliranje povsem nepotrebno, ker vedno glasujejo tako, kot jim naroči stranka. Stranka jih šteje za svoje vojake in od njih zahteva, da delajo tako, kot stranka meni, da je najbolje," opozori sogovornik. 

Ob tem doda, da glasovanja za nazaj ne bo mogoče razveljaviti, saj bi morali za izpodbijanje volitev pravočasno sprožiti ustrezne postopke in dokazati, da je označevanje glasovnic vplivalo na glasovanje. "Od vodstva DZ je odvisno, ali bo takšne prakse odpravilo ali ne. To bi se dalo preprečiti, sprejeti sklep, ga nadzorovati in zagroziti z neveljavnostjo glasovnic, če se bo to ponavljalo," pravi Ribičič.  Med drugim rešitev vidi tudi v spremembi volilnega sistema in uvedbi prednostnega glasu o čemer smo glasovali na referendumu. Kot pravi, bi s tem dobili samostojnejše in bolj pogumne poslance.

Pirnat: Ne bi šel tako daleč in rekel, da je tako označevanje neskladno z ustavo Rajko Pirnat | Foto: Bor Slana Foto: Bor Slana

Pravnik Rajko Pirnat meni, da načelo tajnosti glasovanja na petkovem glasovanju za predsednika DZ ni bilo kršeno, prav tako po njegovem mnenju označevanje glasovnic ni neustavno. "Ne bi šel tako daleč in rekel, da je tako označevanje neskladno z ustavo, še posebej pa ne, da to vpliva na veljavnost glasov," je povedal Pirnat. Ob tem je opozoril, da to velja, če je glasovnico sam označil tisti, ki je glasoval. "Če so bile glasovnice označene že pred glasovanjem, torej če je nekdo nadziral, s kakšno oznako je nekdo dobil glasovnico, pa gre za kršitev tajnosti glasovanja. To pomeni, da tisti, ki je dobil takšno glasovnico, ne more več tajno glasovati," pojasni Pirnat.

Ob tem doda, da o neustavnosti političnih pritiskov na poslance govorimo, ko gre za osebne grožnje, grožnje z denarno kaznijo ali izgubo službe, ki bistveno presegajo politično prepričevanje. "Dokler je pritisk v mejah normalnega političnega prepričevanja, ni neustaven," pravi Pirnat.

