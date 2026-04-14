Po petkovi izvolitvi novega predsednika parlamenta in konstituiranju državnega zbora so v tem tednu stekli postopki za imenovanje mandatarja in oblikovanje nove vlade. Po poslovniku državnega zbora morajo poslanci najkasneje v sedmih dneh od konstituiranja DZ ustanoviti poslanske skupine, DZ pa o tem obvesti predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki lahko skliče posvet z vodji poslanskih skupin. Zaradi tega določila in obveznosti, ki jih ima predsednica republike v tem tednu v tujini, bo prvi krog posvetovanj potekal v tednu med 20. in 24. aprilom, so za Siol.net povedali v uradu predsednice republike. Točen datum prvega sestanka pa zaenkrat še ni znan.

"V pogajanja o morebitnih koalicijah predsednica ne bo posegala, saj to presega njene pristojnosti, zato tudi ne more komentirati možnih scenarijev in ugibanj, kakšne koalicije lahko nastanejo ter ocenjevati njihove stabilnosti. To je pristojnost in odgovornost političnih strank, ki so bile izvoljene v državni zbor. Pri tem jim predsednica želi dober, poglobljen razmislek ter uspešna in poštena pogajanja," so poudarili v njenem uradu.

Pirc Musar je že na marčevskem neformalnem srečanju s predsedniki parlamentarnih strank povedala, kaj pričakuje od novoizvoljenih predstavnikov in prihodnje vlade. Takrat je izpostavila, da si želi omogočiti čim hitrejše oblikovanje vlade in se izogniti dodatnemu zavlačevanju, ki je, tako pravi Pirc Musar, v danih geopolitičnih razmerah neodgovorno. Ime novega mandatarja mora Pirc Musar sporočiti najkasneje 10. maja 2026. Ob robu včerajšnjega obiska Hrvaške je sicer dejala, da za zdaj še ne ve, komu bo podelila mandatarstvo, da pa pričakuje konstruktivne pogovore.