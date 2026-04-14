Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
14. 4. 2026,
10.04

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
mandatar Volitve 2026 Volitve 2026 Nataša Pirc Musar

Torek, 14. 4. 2026, 10.04

2 minuti

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo prihodnji teden sestala z vodji poslanskih skupin

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina | Predsednica republike Nataša Pirc Musar ima ta teden več obveznosti v tujini. | Foto STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ima ta teden več obveznosti v tujini.

Točen datum prvega posveta predsednice republike Nataše Pirc Musar z vodji poslanskih skupin o kandidatu za novega mandatarja zaenkrat še ni znan, se bo pa prvi krog posvetovanj odvil v tednu med 20. in 24. aprilom, so za Siol.net povedali v uradu predsednice republike. Pirc Musar ima do takrat več obveznosti v tujini, prav tako mora, preden skliče prvi sestanek, počakati, da so nove poslanske skupine tudi uradno ustanovljene.

Po petkovi izvolitvi novega predsednika parlamenta in konstituiranju državnega zbora so v tem tednu stekli postopki za imenovanje mandatarja in oblikovanje nove vlade. Po poslovniku državnega zbora morajo poslanci najkasneje v sedmih dneh od konstituiranja DZ ustanoviti poslanske skupine, DZ pa o tem obvesti predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki lahko skliče posvet z vodji poslanskih skupin. Zaradi tega določila in obveznosti, ki jih ima predsednica republike v tem tednu v tujini, bo prvi krog posvetovanj potekal v tednu med 20. in 24. aprilom, so za Siol.net povedali v uradu predsednice republike. Točen datum prvega sestanka pa zaenkrat še ni znan. 

"V pogajanja o morebitnih koalicijah predsednica ne bo posegala, saj to presega njene pristojnosti, zato tudi ne more komentirati možnih scenarijev in ugibanj, kakšne koalicije lahko nastanejo ter ocenjevati njihove stabilnosti. To je pristojnost in odgovornost političnih strank, ki so bile izvoljene v državni zbor. Pri tem jim predsednica želi dober, poglobljen razmislek ter uspešna in poštena pogajanja," so poudarili v njenem uradu. 

Pirc Musar pričakuje konstruktivne pogovore

Pirc Musar je že na marčevskem neformalnem srečanju s predsedniki parlamentarnih strank povedala, kaj pričakuje od novoizvoljenih predstavnikov in prihodnje vlade. Takrat je izpostavila, da si želi omogočiti čim hitrejše oblikovanje vlade in se izogniti dodatnemu zavlačevanju, ki je, tako pravi Pirc Musar, v danih geopolitičnih razmerah neodgovorno. Ime novega mandatarja mora Pirc Musar sporočiti najkasneje 10. maja 2026. Ob robu včerajšnjega obiska Hrvaške je sicer dejala, da za zdaj še ne ve, komu bo podelila mandatarstvo, da pa pričakuje konstruktivne pogovore. 

Nataša Pirc Musar, predsednica države
mandatar Volitve 2026 Volitve 2026 Nataša Pirc Musar
