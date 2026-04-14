Neznano kam odšel 11-letni Cene iz Kranja. Ste ga videli?

S kranjske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo 11-letnega Ceneta Zavrla iz Kranja. O pogrešani osebi so bili obveščeni okoli 20. ure.

Pogrešani je visok približno 155 centimetrov, suhe postave in ima kratke črne lase. Nazadnje so ga videli danes okoli 15. ure, ko je šel peš na relaciji Jama–Meja v Mestni občini Kranj. Oblečen je bil v črno bundo in črno trenirko. S seboj je imel karirasto torbo rumeno-modre barve.

Ker osebe z dozdajšnjimi izvedenimi ukrepi še niso našli, javnost naprošajo za informacije. Vse, ki bi o pogrešani osebi, karkoli vedeli, naprošajo, naj se oglasijo na Policijsko postajo Kranj ali pokličejo 04/233 64 00, številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.